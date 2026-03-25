위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

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◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

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○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

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펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 308,000 전일대비 19,000 등락률 -5.81% 거래량 126,640 전일가 327,000 2026.03.25 11:59 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 , 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 159,000 전일대비 1,100 등락률 +0.70% 거래량 576,563 전일가 157,900 2026.03.25 11:59 기준 관련기사 기아, '피파 월드컵 2026' 기념 국가별 디스플레이 테마 출시 기아 'EV9 GT', 獨 전기차 비교 평가서 볼보 'EX90' 압도 기아, 오토랜드 광주 개관…"첨단기술 직접 체험" 전 종목 시세 보기 , 한미반도체 한미반도체 close 증권정보 042700 KOSPI 현재가 297,000 전일대비 500 등락률 +0.17% 거래량 373,834 전일가 296,500 2026.03.25 11:59 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 많이 빠졌을 때가 새로운 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 까다로워진 국내 증시...변동성 속에서도 기회는 있다? 저가매수자금 4배까지 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 26,600 전일대비 200 등락률 +0.76% 거래량 2,286,524 전일가 26,400 2026.03.25 11:59 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 삼성중공업, LNG 운반선 1척 3779억원에 수주 전 종목 시세 보기 , 삼성전자우 삼성전자우 close 증권정보 005935 KOSPI 현재가 135,700 전일대비 1,600 등락률 +1.19% 거래량 1,489,329 전일가 134,100 2026.03.25 11:59 기준 관련기사 눌린 종목 반등 노릴 타이밍…최대 4배 투자금 연 5%대 활용 전략 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기

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