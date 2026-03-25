‘돈텔맘 맥라렌 베일 쉬라즈’, 2026 대한민국주류대상 대상 수상

프리미엄 주류 수입 전문 기업 씨에스알와인은 자사가 수입·유통하는 호주 와인 '돈텔맘 맥라렌 베일 쉬라즈 2024(don't tell mum McLaren Vale Shiraz)'가 2026 대한민국주류대상에서 대상을 수상하는 영예를 안았다고 밝혔다.

올해로 13회째를 맞이한 대한민국주류대상은 70여 명의 전문 테이스팅 평가단이 엄격하고 공정한 심사를 거쳐 부문별 최고의 술을 선정하는 국내 최고 권위의 주류 시상식이다.

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이번 대상을 수상한 '돈텔맘 맥라렌 베일 쉬라즈 2024'는 호주 최고의 쉬라즈 산지로 꼽히는 남호주 맥라렌 베일 지역에서 100% 쉬라즈 품종으로 양조된 레드 와인이다. 정통 프리미엄 와인의 우수한 품질을 유지하면서도 현대적인 감각을 더한 것이 특징으로, 블루베리와 체리, 자두 등 풍성한 검은 과실류의 농축된 향에 다크 초콜릿, 바닐라, 제비꽃, 그리고 흑후추의 스파이시한 아로마가 입체적으로 어우러진다.

특히 벨벳처럼 부드러운 타닌과 긴 여운을 통해 젊은 세대의 취향까지 맞춘 섬세한 밸런스를 자랑한다. '엄마에게는 비밀로 하라(don't tell mum)'는 위트 있고 도발적인 네이밍으로 이름만큼이나 매력적인 맛을 선사하는 것은 물론, 위스키나 탄산수 등을 섞어 즐기는 다양한 와인 칵테일 레시피를 함께 제안하며 와인의 확장성을 넓혔다고 평가 받는다. 특히 가볍게 칠링해 즐기면 한층 더 산뜻한 과실감과 부드러운 질감이 살아나 여름철에도 부담 없이 즐길 수 있어, 계절에 구애받지 않는 데일리 와인으로 알려졌다.

씨에스알와인 관계자는 "국내 최고 권위의 주류 시상식에서 '돈텔맘 맥라렌 베일 쉬라즈'의 우수한 품질을 인정받아 대상을 수상하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽다"며, "앞으로도 전 세계의 숨겨진 보석 같은 고품질 와인들을 지속적으로 발굴하여 국내 소비자들의 세밀한 취향을 만족시키고, 다채로운 와인 문화를 선도하는 데 앞장서겠다"고 수상 소감을 전했다.

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한편, 씨에스알와인은 이번 시상식에서 '돈텔맘 맥라렌 베일 쉬라즈 2024' 외에도 ▲피오 체사레 로지(Pio Cesare Rosy), ▲더 라인 카베르네 소비뇽(The Line Cabernet Sauvignon), ▲네이키드 소비뇽 블랑(Naked Sauvignon Blanc)이 나란히 각 부문 수상 명단에 이름을 올리며 다관왕의 쾌거를 이뤘다.

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