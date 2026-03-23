현직 경남도의원, 국힘 공천 역량평가서 '커닝'하다 딱 걸려 … 0점 처리
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경남도의회. 이세령 기자
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오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 치러진 국민의힘 공직후보자 역량평가(PPAT)에서 부정행위를 한 현직 도의원이 0점 처리됐다.
23일 국민의힘 경남도당에 따르면 지난 21일 창원문성대학교에서 도내 광역·기초의원 공천 신청자를 대상으로 당헌·당규, 공직선거법, 헌법, 공직윤리 등을 묻는 역량평가 시험이 진행됐다.
이 과정에서 현직 경남도의원 A 씨가 속칭 '커닝페이퍼'로 부정행위를 하다 감독관에게 적발됐다.
A 씨는 이번 지방선거에서 같은 지역구에 도의원 후보 공천을 한 것으로 전해졌다.
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도당 관계자는 "해당 도의원에 대해 0점 처리를 했다"며 "PPAT 점수에 따라 공천 신청자에게 경선 가산점을 주는데, 적발된 도의원은 가산점을 받을 수 없다"라고 설명했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
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