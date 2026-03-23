홍대입구역 인근서 SUV차량 인도 돌진…1명 중상·3명 경상

50대 남성 음주운전 혐의 현행범 체포

서울 마포구 홍대입구역 인근에서 음주운전 차량이 인도로 돌진해 행인 4명이 다쳤다.

23일 서울 마포소방서는 이날 오후 7시10분께 서울 마포구 동교동 홍대입구역 인근에서 흰색 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 인도로 돌진하는 사고가 발생했다고 밝혔다.

이 사고로 1명은 중상을, 3명은 경상을 입은 것으로 전해졌다. 중상자는 일본인인 것으로 알려졌다. 부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

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경찰은 차량을 운전한 50대 남성을 음주운전 혐의로 현행범 체포했다. 이 운전자는 사고 당시 술에 취한 상태였던 것으로 파악됐다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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