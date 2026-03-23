이란 언론 일제히 트럼프 SNS 보도

"트럼프 발 뺐다" 조롱

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 '생산적인 대화'를 나누었다며 이란 에너지 인프라에 대한 공격을 5일간 유예한 것과 관련해 이란은 공식입장을 내놓지 않고 있다.

23일(현지시간) 알자지라에 따르면 이란의 파르스(Fars) 통신은 익명의 이란 소식통을 인용해 트럼프 대통령과 "중재자를 통해서도" 어떠한 직접적인 접촉이 없었다고 밝혔다.

해당 소식통은 트럼프 대통령이 이란으로부터 "걸프 지역 전역과 이스라엘의 발전소들을 공격하겠다"는 경고를 받은 후 발을 뺐다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS 트루스소셜에 올린 글. AD 원본보기 아이콘

이란 메흐르통신도 "트럼프의 후퇴-이란의 전력 인프라에 대한 위협은 역시나 공허했다"며 "며칠 전 사우스파르스 가스전 공격에 대한 이란의 강력하고 파괴적인 대응을 경험했기 때문으로 보인다"고 해설했다. 또 "이란의 에너지 시설에 대한 어떠한 공격에도 즉각적이고 가혹한 대응을 하겠다는 우리의 위협에 트럼프가 꽁무니를 뺐다"고 주장했다.

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이란 언론은 미국과 이란의 대화가 실제로 있었는지 공식적으로 확인하지 않고 있으며, 이란 당국자들의 공식 입장 발표도 없는 상태다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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