김민석 국무총리가 중국 방문을 이틀 앞두고 돌연 취소했다. 정부 고위급 인사의 외교 일정이 출국을 코앞에 두고 전면 취소된 것은 매우 이례적이다.

김민석 국무총리. 2026.3.11 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

23일 국무총리실은 문자 공지를 통해 "최근 중동지역 군사적 충돌과 갈등으로 인해 복합적 대외리스크가 고조되고 있는 상황"이라며 "이러한 상황을 종합적으로 고려해 국무총리의 중국 방문일정이 취소"됐다고 알렸다.

총리실은 일정 취소 배경에 대해 "현 위기 상황에서 국무총리가 국내에서 직접 비상경제 대응 실무를 지휘하고 신속한 의사결정을 하기 위함"이라며 "(중동 상황의) 파급효과가 국민 경제와 민생 전반으로 확산되고 있어 정부 차원의 대응체계 마련이 시급, 곧 관련 결정 및 발표가 있을 예정"이라고 설명했다.

다만 김 총리의 방중 계획은 이미 미국·이스라엘의 이란 공습이 벌어진 이후 발표된 것이어서 취소 사유에 대한 설명이 충분치 않다는 지적도 나온다. 총리실은 지난 9일 총리의 방중 계획을 발표하면서 "김 총리가 오는 24~27일 중국 하이난섬에서 참석해 기조연설을 할 예정"이라고 밝혔다. 이를 위해 김 총리는 25일부터 국내 일정을 모두 비워둔 상태였다. 아울러 방중을 계기로 베이징을 들러 중국 정부의 고위급 인사와의 면담을 추진했던 것으로 전해졌다.

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고위급 인사의 방문 계획을 급작스레 취소한 것을 놓고 상대국에 대한 외교 결례가 될 수 있다는 우려도 나온다. 관련해 총리실은 "상대국에는 외교 채널을 통해 충분한 사전 설명과 깊은 양해를 구했다"고 밝혔다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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