日 쌀 가격 급등에 소비 위축

지난해 '쌀값 급등'으로 파동을 겪었던 일본에서 올해는 오히려 공급이 수요를 웃돌 것이라는 전망이 나왔다. 쌀 가격이 상승하면서 소비가 위축됐기 때문이다.

일본 도쿄에 있는 세븐앤아이 홀딩스의 자회사인 이토요카도 식료품 점에 진열되어 있는 일본 비축미. 기사 이해를 돕기 위한 사진. 로이터 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

23일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 농림수산성 식료·농업·농촌정책심의회 식량부회는 지난해 7월부터 올해 6월까지 현미 기준 쌀 수요량을 691만~704만톤(t)으로 추산했다. 이는 지난해 10월 말 기준 전망치(697만~711만t)보다 최대 7만t 낮아진 수치다.

반면 2025년산 쌀 생산량은 747만t으로 공급이 수요를 웃돌 것으로 전망됐다. 이에 따라 올해 6월 말 민간 재고량은 221만~234만t으로, 기존 전망치(215만~229만t)보다 늘어나 역대 최고 수준에 이를 것으로 보인다.

이 같은 배경에는 소비자들의 '쌀 이탈' 현상이 있다. 한 대형 쌀 도매업체 관계자는 "매장 가격이 크게 오르면서 쌀 판매가 둔화하고 있으며 재고도 줄지 않고 있다"고 닛케이에 전했다.

다만 일본 내 쌀 소매가격은 여전히 높은 수준이다. 현재 시세는 5㎏ 기준 4000엔대에 형성돼 있다. 비싼 가격 탓에 판매가 부진해지자 도매업체와 소매점이 가격을 내려 재고를 줄이려는 움직임도 있다. 일부는 2025년산 브랜드 쌀을 3000엔대에 판매하는 것으로 전해졌다.

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한편 지난해 일본에서는 기후 변화 등의 영향으로 쌀값이 예년보다 두 배 이상 급등하며 '레이와(令和·현 일왕 연호)의 쌀 소동'이라는 말까지 나왔다. 일본 정부는 치솟는 쌀값을 안정시키기 위해 비축미 방출 등에 나섰다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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