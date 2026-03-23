"오늘 전쟁 끝나도 에너지 시장 정상화에 최소 4개월"

英 이코노미스트 분석

올해 원유 생산량 3% ↓

이란 전쟁이 즉시 끝난다고 해도 세계 에너지 시장이 정상화하려면 4개월 이상이 걸릴 것이라는 분석이 나왔다.

22일(현지시간) 영국 시사주간지 이코노미스트는 이란이 미국의 요구대로 호르무즈 해협을 재개방하더라도 글로벌 석유·가스 시장은 최소 4개월간 공급 부족 상태를 지속할 것이라고 전망했다.

이로 인해 올해 전 세계 석유 생산량은 당초 목표치 대비 3% 줄어들 것으로 추정됐다. 액화천연가스(LNG) 생산량도 매달 700만톤(t)씩 급감할 것으로 예상됐는데 이는 연간 LNG 공급량의 약 2%에 달하는 손실이다.

전문가들은 수급 불균형 여파로 전 세계 원유 재고가 호르무즈 해협 재개방 후에도 한동안 계속 줄어들 것으로 봤다. 부족한 에너지를 확보하기 위한 사재기가 이어지면서 추가로 가격이 폭등할 수도 있다고 예상했다.

원유 주요 수출국인 걸프 국가들은 이미 하루 원유 생산량을 전쟁 전의 40% 수준으로 감축했다. 종전으로 회복하는 데에는 적어도 2~4주가 걸린다. LNG의 경우 공급 부족 상황이 더 심각하다. LNG 핵심 생산기지인 카타르의 라스라판 산업단지가 지난 2일 이란의 미사일 공격을 받으면서 전체 시설 용량의 17%가 타격을 입었기 때문이다. 이는 전 세계 LNG 공급량의 3%에 달하는 규모다. 카타르는 관련 시설 수리에 최장 5년이 걸릴 것으로 예측했다.

에너지 운송 과정도 정상화까지 긴 시간이 필요하다. 휴전이 선언되더라도 대부분 선박은 실제로 공격이 멈췄다는 것을 확인할 때까지 몇 주간 움직이지 않을 가능성이 크다. 또 파손된 부두나 선적 설비 수리에 수개월이 걸리는 데다 중동 지역을 항해하는 선박들이 부담해야 하는 보험료가 선박 가액의 최대 10%까지 급등한 것 역시 부담 요인이다. 더욱이 대부분의 초대형 유조선은 일감을 찾아 이미 대서양으로 넘어간 상태여서 이들이 왕복 항해를 마치고 돌아오는 데에만 최장 90일이 소요될 것으로 관측된다.

정유소 재가동 역시 문제다. 중국·인도·말레이시아·태국 등의 정유소는 현재 원자재 부족으로 하루 처리량이 300만배럴가량 감소해 이를 재가동하는 데에는 또다시 몇 주가 걸릴 전망이다. 결국 멈춰선 에너지 산업 사이클 전반을 재가동하는 과정에 연쇄적인 시차가 발생할 수밖에 없다는 게 이코노미스트의 분석이다.

AD

이코노미스트는 "전 세계가 '봄의 기적'을 기도하고 있지만, 설령 트럼프 대통령과 이란의 종교 지도자들이 이 염원을 들어주더라도 석유와 가스의 물류 문제는 쉽게 진정되지 않을 것"이라며 "에너지 시장은 겨울철까지 전쟁의 여파가 이어질 수 있다"고 내다봤다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>