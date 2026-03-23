특별교부세 사업 대상지 현장점검

경남 창원특례시 성산구는 23일 특별교부세 및 시비로 추진 예정인 공공체육시설 개선 사업 대상지 2개소를 방문해 현장 점검을 실시했다.

정숙이 성산구청장이 공공체육시설 현장을 찾아 점검하고 있다.

정숙이 성산구청장이 공공체육시설 현장을 찾아 점검하고 있다.

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금번 2개 사업은 △성주주민운동장 환경 개선 공사 △신월운동장 화장실 시설 개선 공사이다. 성주주민운동장은 기존 운동장에 인조 잔디를 설치하여 이용 환경을 개선하고, 신월운동장은 노후 화장실을 철거 및 신축해 이용자 편의를 높일 계획이다.


이날 현장 점검에 나선 정숙이 성산구청장은 현장을 직접 둘러보며 시설 접근성, 안전성, 이용자 편의성 등을 꼼꼼히 살폈다. 특히 시설 이용 중에 발생할 수 있는 불편 사항을 점검하고 개선방안을 논의했다.

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정숙이 구청장은 "주민들의 눈높이와 수요에 부응할 수 있는 생활체육 환경 조성에 앞장서겠다"며, "앞으로도 주민들을 최우선으로 고려해공공체육시설을 지속해서 점검·개선해 나가겠다"고 말했다.


영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
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