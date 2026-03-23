국민의힘 경남 창원특례시장 선거 후보 경선을 치르는 예비후보들이 정책토론회 개최를 놓고 이견을 보이고 있다.

김석기·조청래 예비후보는 23일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "전임 시장의 부재로 시정 위기를 맞은 창원의 시민들은 누가 차기 시장으로 진짜 창원을 살릴 적임자인지 면밀히 검증하길 원하고 있다"며 "하지만 강기윤 예비후보만이 토론 거부를 통보했다"라고 말했다.

이들은 "시민들은 후보의 공약이 실현 가능한지, 4조원에 달하는 창원시 예산을 맡길 전문성이 있는지 확인할 권리가 있다"며 "토론을 피하는 건 시민의 알 권리를 빼앗는 행위"라고 주장했다.

이어 "정책과 도덕성은 본선에서 다른 당 후보와의 토론을 통해 검증받게 된다"며 "끝까지 토론을 거부한다면 스스로 시장 자격 미달임을 시민들 앞에 드러내는 일"이라고 지적했다.

김석기·조청래 국민의힘 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 경선 정책 토론회 개최를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

또 "웅동지구 개발, 마산해양신도시 등 창원의 꼬인 실타래를 즉각 풀어내야 한다"며 "준비되지 않은 시장은 또 다른 행정 재앙을 초래할 수 있다"고 했다.

아울러 "경쟁 후보들과 마주 앉아 서로의 정책과 자질을 가감 없이 검증받는 것은 100만 창원시민과 당원 동지들에 대한 최소한의 의무"라며 "강 예비후보와 검증의 장에서 만나기를 강력히 요청한다"고 했다.

김·조 예비후보는 국민의힘 경선관리위원회가 토론회 미개최 방침을 세웠으나 유권자의 신뢰를 회복하고 예비후보들이 제시한 공약에 대한 정확한 판단 기회를 제공하기 위해서라도 경선 토론회가 진행돼야 한다고 강조했다.

그러면서 오는 25일까지 강 예비후보가 토론회 개최 의사를 보이지 않으면 '중대 결단'을 하겠다고 예고했다.

이에 대해 강 예비후보는 "당 경선관리위원회의 원칙은 기초단체장 경선 토론회 미개최"라며 "후보 간 합의가 전제되지 않은 토론회는 원칙에 어긋날 뿐 아니라, 자칫 경선 과정을 진흙탕 싸움으로 변질시킬 우려가 크다"고 했다.

또 "공천에서 탈락한 예비후보들이 제기한 이의신청에 관한 결과가 나오지 않은 상황에서 3자 토론회를 한다는 건 부적절하다"라며 "시민의 알 권리와 비전은 미리 공개된 정책과 실적으로 충분히 검증 가능하다"고 반박했다.

"지금 필요한 건 근거 없는 비난이 아닌 당의 결정과 원칙을 존중하는 원팀 정신"이라며 "오직 창원시의 미래만을 바라보며 정해진 원칙에 따라 정정당당하게 경선에 임하겠다"고 했다.

국민의힘 경선관리위원회에 따르면 기초단체장 후보 경선 토론회는 개최하지 않으나, 후보 간 합의가 있으면 당 주최 비전 발표 토론회를 열 수 있다.

경선 선거운동 기간은 오는 28일부터 30일까지이며 31일부터 4월 1일까지 시민 여론조사 50％, 책임당원 투표 50％ 비율로 경선이 치러질 예정으로, 이르면 4월 2일 후보가 확정될 전망이다.

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그러나 현재 공천에서 배제된 강명상, 박성호, 조명래 예비후보가 재심 신청을 했고 이현규 예비후보는 무소속 출마 의사를 밝히며 오는 24일 기자회견을 예고해, 국민의힘 창원시장 후보 경선이 예정대로 치러질지 이목이 쏠리고 있다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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