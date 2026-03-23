QR 기반 간편결제 도입…스마트폰 하나로 결제 가능

기존 결제수단 유지 속 이용 편의성 한층 강화

경주시는 지역화폐 '경주페이' 이용자의 결제 편의성을 높이기 위해 카카오페이 간편결제 서비스를 23일부터 시행한다고 밝혔다.

이번 서비스 도입으로 경주페이 이용자는 기존 KB페이 결제수단에 더해 카카오페이를 통한 모바일 결제도 이용할 수 있게 됐다.

경주페이와 카카오페이 연동 간편결제 서비스 도입을 알리는 홍보 이미지. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오페이에 경주페이를 등록하면 가맹점에서 ▲QR코드 ▲바코드를 스캔하거나 제시하는 방식으로 간편하게 결제할 수 있다.

또한 그간 중단됐던 삼성페이 기반 모바일 결제 방식도 카카오페이 연동을 통해 사실상 대체 이용이 가능해졌다.

이에 따라 지갑 없이도 스마트폰만으로 결제가 가능해져 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

등록은 카카오페이 앱 접속 후 '결제수단 관리' 메뉴에서 '카드 등록하기'를 선택하면 가능하다.

다만 카카오페이에 등록된 경주페이는 매장에서 직접 결제할 때만 사용할 수 있으며, 온라인 결제는 지원되지 않는다.

경주시는 이번 서비스 도입을 통해 지역화폐 이용 활성화와 함께 시민들의 결제 선택권이 확대될 것으로 보고 있다.

이동수 경주시 경제산업국장은 "모바일 중심의 소비 환경 변화에 맞춰 시민들이 보다 편리하게 경주페이를 사용할 수 있도록 결제 방식을 확대했다"며 "앞으로도 다양한 결제 수단을 도입해 이용 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

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경주페이 관련 문의는 고객센터로 하면 된다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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