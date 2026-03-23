이재명 대통령, 24일 국무회의서 임명 예정

신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)이 내정됐다.

김경률 해군작전사령관(중장)이 지난달 12일 경남 창원시 진해군항에서 열린 청해부대 46진 파병복귀 환영식에서 훈시를 하고 있다. 해군 AD 원본보기 아이콘

국방부는 23일 "해군작전사령관인 김경률 해군중장을 대장으로 진급시켜 해당 직위에 보직한다"며 "오는 24일 국무회의 심의를 거쳐 국군 통수권자인 대통령이 임명할 예정"이라고 밝혔다.

1970년생인 김 신임 총장은 해군사관학교 47기 출신으로 1993년 소위로 임관했다. 국방부 방위정책과장, 제5기뢰·상륙전단장, 한미연합군사령부 인사참모부장, 제3함대사령관, 해군사관학교장, 해군작전사령관 등을 역임한 국방정책·작전 분야 전문가다.

국방부는 임명 배경에 대해 "현 한반도 안보 상황과 불안정한 국제 안보 정세 속에서 우리의 해양주권을 확고히 할 작전 지휘 능력과 군사 전문성을 갖췄다"며 "전략적 식견 및 훌륭한 인품을 바탕으로 군심을 결집하고 해군을 안정적으로 지휘할 리더십을 겸비한 최적임자"라고 설명했다.

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한편 이번 인사는 강동길 전 해군총장이 사임한 지 19일 만에 이뤄졌다. 앞서 강 전 해군총장은 비상계엄 관련 성실의무위반 사유로 중징계를 받고 자진 사퇴한 바 있다. 김 신임 총장이 임명되면 현재 정직 1개월 징계 중인 강 총장은 자동으로 전역하게 된다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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