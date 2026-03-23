중국 일부 기업, 직장 내 감시 확대

온라인 검색 내용 모니터링해 해고

중국 남부 광저우의 한 IT 회사에 근무하는 여성은 병으로 출장을 거절한 후 자신의 책상 위에 카메라가 설치된 것을 발견했다. 카메라 메모리 카드에는 그의 휴대전화와 컴퓨터에 저장된 문자 메시지부터 사진까지 모든 것이 녹화돼 있었다. 지난 1월에는 한 관리자가 근무 시간 중에 개인 그룹 채팅을 사용하지 말라고 경고하기도 했다.

중국의 일부 회사에서 고용주가 사무실 와이파이, 폐쇄회로(CC)TV 카메라, 스마트 의자를 사용해 직원들의 행동, 발언, 온라인 검색 내용을 모니터링하는 것으로 드러났다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

22일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 노동일보 등을 인용해 이 같은 사례를 보도했다.

이 매체가 보도한 또 다른 사례는 중국 동부 항저우의 한 IT 기업 직원과 관련한 것이었다. 그는 상사로부터 심박수, 호흡, 앉은 자세 등 데이터를 기록할 수 있는 스마트 의자를 받았다. 이후 "매일 아침 10시에서 10시 30분 사이에 왜 자리를 비우냐"며 " 주의하지 않으면 보너스가 삭감될 수 있다"고 경고를 들었다. 해당 직원은 스마트 의자가 자신의 움직임을 추적하고 있었다는 사실을 알아챘을 때 "소름 끼치고 불편했다"고 고백했다.

중국 남동부 푸저우의 한 광고 회사에서도 비슷한 일이 있었다. 직원들의 화장실 이용 시간을 제한하고 지문 스캔을 통해 출퇴근 시간을 기록, 허용된 시간을 초과하면 벌금을 부과한 것이다. 또 지난해 9월 우씨로 알려진 한 스타트업 직원은 상사에게 불복종하고 업무를 태만히 했다는 이유로 해고됐는데, 회사 측이 법원에 제출한 증거에는 사무실 CCTV 영상과 우씨의 업무용 컴퓨터 검색 기록이 포함돼 있었다.

직장 내 감시가 확산하자 중국 노동자들은 채팅 개인정보 보호 소프트웨어나 휴대전화·사무용 컴퓨터 화면 보호 필름을 구입하는 등 대응 방법을 모색하고 있다. 브라우저 활동 모니터링을 차단하도록 설계된 추적 방지 도구도 인기를 얻고 있다. 중국 SNS에서는 유용한 팁을 공유하는 게시물이 급증했으며 관련 주제는 5000만회 이상의 조회 수를 기록한 것으로 전해졌다.

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전문가들은 과도한 감시가 업무 효율을 높이기보다 불안감을 조장하고 직원들의 방어적인 태도를 부추긴다고 했다. 누리꾼들은 "회사가 근무 시간 중에 업무 외적인 문제를 다루는 것을 원하지 않는다면, 근무 시간 외에는 업무에 대한 이야기를 나누지 않도록 해야 한다", "이건 출근이라기보다는 감옥에 있는 것 같다. 사람들이 도구처럼 취급받으면 결국 회사에 역효과를 가져올 것이다"라고 말했다. 이 밖에도 많은 이들이 "업무용 디지털 신원과 개인용 디지털 신원을 완전히 분리하는 것이 직장에서 개인 정보를 보호하는 가장 저렴하고 효과적인 방법"이라고 강조했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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