지난 22일 청도베이스볼파크에서 창단식 개최

선수단 37명 구성, 전국대회 출전 등 본격 행보 예고

청도군에 여성 야구의 새로운 바람이 불고 있다.

청도군체육회(회장 차용대)는 지난 22일 운문면에 위치한 청도베이스볼파크에서 청도군 최초의 여자야구단인 '빈(BIN)'의 창단식을 열고 공식적인 출범을 선포했다.

청도군체육회는 22일 운문면에 위치한 청도베이스볼파크에서 청도군 최초의 여자야구단인 '빈(BIN)'의 창단식을 열고 공식적인 출범을 선포했다. 청도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 창단식에는 김하수 청도군수를 비롯해 지역 정치인, 체육계 인사, 야구협회 관계자 및 후원사 등 주요 내빈들이 대거 참석해 청도 여자야구의 역사적인 시작을 함께 축하했다.

청도군을 연고로 활동하게 될 '빈' 여자야구단은 감독과 운영진을 포함해 총 37명의 선수단으로 꾸려졌다.

야구에 대한 열정과 실력을 갖춘 선수들이 모인 만큼, 지역 스포츠 발전의 새로운 동력이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

창단식과 함께 선수단은 실전 준비에 박차를 가할 계획이다.

최진찬 청도군 야구소프트볼협회장은 향후 전국여자야구대회를 비롯한 각종 대회에 적극적으로 출전해 실전 경험을 쌓고 본격적인 시즌 운영에 돌입하겠다는 포부를 밝혔다.

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김하수 청도군수는 축사를 통해 "여러분의 땀과 열정은 지역사회에 긍정적인 에너지를 전하는 힘이 될 것"이라며 "선수들이 부상 없이 건강하게 훈련하고, 즐겁게 경기에 임하면서 좋은 성과 거두기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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