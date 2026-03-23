면 단위 하나로마트 등 사용

지역 상생·사회 환원도 약속

전남 곡성군이 지난 20일 군청 소회의실에서 곡성·석곡·옥과·입면농협 및 곡성축협 등 5개 기관과 '농어촌 기본소득 지역경제 활성화와 상생협력' 업무협약을 체결했다. 전낰 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 지역 농축협들과 손잡고 '농어촌 기본소득'의 지역 경제 선순환과 주민 편의 증진에 나선다.

23일 곡성군에 따르면 지난 20일 군청 소회의실에서 곡성·석곡·옥과·입면농협 및 곡성축협 등 5개 기관과 '농어촌 기본소득 지역경제 활성화와 상생협력' 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 사용처가 부족한 면 단위 지역에서 농어촌 기본소득을 하나로마트와 농자재판매장 등에서 조건부로 사용할 수 있도록 허용하기 위해 마련됐다. 이를 통해 주민들의 실질적인 사용 편의성이 크게 높아질 전망이다.

농협 측은 이에 따른 사회 환원 방안으로 반찬 나눔, 이동마트 운영, 장학금 지원 등 다양한 지역 상생 활동을 추진하기로 약속했다.

특히 교통 취약지 주민과 거동이 불편한 어르신을 위한 '이동장터'를 운영하고, 여기서 발생한 매출의 일부를 군과 협의해 지역사회에 환원할 계획이다. 이동장터는 군이 추진 중인 '희망복지기동서비스'와 연계해 마을에 활력을 불어넣을 예정이다.

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곡성군 관계자는 "농어촌 기본소득이 곡성의 미래를 여는 지속 가능한 정책으로 자리매김하도록 농협과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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