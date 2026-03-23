"인구 10만·예산 1조 시대 열겠다"

23일 영암군수 출마선언을 하는 우승희 예비후보. 우승희 예비후보 캠프 AD 원본보기 아이콘

우승희 더불어민주당 영암군수 예비후보가 재선 출마를 공식 선언하며 영암 미래 비전을 제시했다.

우승희 예비후보는 23일 영암읍 선거사무소에서 지지자와 군민 100여 명이 참석한 가운데 '영암군수 재선 출마선언식'을 열고 "인구 10만 서남권 중심도시, 예산 1조 영암시대를 열겠다"고 밝혔다.

우 예비후보는 출마선언에서 '에너지 기본소득으로 군민을 부자 되게, 인구 10만 초석으로 영암을 부강하게'를 핵심 구호로 제시하며 "영암의 변화를 완성하겠다"고 강조했다.

그는 "지금 영암은 미래로 나아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가의 중대한 기로에 서 있다"며 "민선 8기 동안 혁신을 통해 굵직한 국책사업을 유치하는 등 의미 있는 성과를 만들어 왔다"고 평가했다. 이어 "평범한 군민이 주인이 되는 영암을 완성하기 위해서는 중단 없는 군정 발전이 필요하다"고 말했다.

우 예비후보는 자신을 '이재명 정부 혁신파트너'로 규정하며 중앙정부와의 연계 강점을 부각했다. 그는 "국가 정책을 지역 발전으로 연결할 수 있는 실행력 있는 군수가 필요하다"며 "중앙과의 네트워크를 바탕으로 영암의 기회를 현실로 바꾸겠다"고 밝혔다.

이와 함께 민선 9기 핵심 전략으로 '영암 대도약 7대 비전'을 제시했다. ▲인구 10만 서남권 중심도시 ▲에너지 기본소득 도시 ▲농정 대전환 도시 ▲민생 회복 지역순환경제 도시 ▲평생복지 도시 ▲청년기회 도시 ▲국립공원 관광도시 등이 포함됐다.

우 후보는 "사람이 모이고 인구가 늘어나며 산업과 농업, 관광이 선순환하는 구조를 만들어 영암 대도약 시대를 열겠다"고 강조했다.

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이어 "이재명 정부와 함께 민선 9기 4년을 도약의 시간으로 만들겠다"며 "중단 없는 군정으로 영암 중심 시대를 반드시 열겠다"고 말했다.

한편 우 예비후보는 현 영암군수로, 전라남도시장군수협의회 사무총장과 더불어민주당 정청래 대표 특보, 전남도의회 의원 등을 역임했다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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