7년째 기부, 누적 기부금 21억원 달해

시몬스가 삼성서울병원 소아청소년 환아들을 위해 치료비 3억 원을 기부했다고 23일 밝혔다. 7년째 선행을 이어오면서 누적 기부금은 21억 원에 이른다.

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안정호 시몬스 대표는 코로나19 확산으로 의료 체계가 붕괴할 위기에 놓인 지난 2020년 당시 삼성서울병원에 3억 원을 기부하며 나눔의 물꼬를 텄다. 7년간 이어진 기부로 소아암과 중증 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 230여 명의 환아들이 치료를 받았다. 소아암과 중증 희귀·난치성 질환은 장기간의 치료 과정과 고액의 치료비로 환아 본인은 물론 가족들에게도 부담이 크다.

시몬스의 기부는 지난 2023년 삼성서울병원이 첫발을 내디딘 소아청소년 완화의료 시범사업이 빠르게 정착하는 데 기여했다. 같은 해 소아청소년 통합케어 서비스 출범에도 보탬이 됐다. 통합케어 서비스를 통해 병원에서의 치료는 물론 환아 가정에서도 재택의료가 가능해져 재활치료와 환아와 보호자들을 위한 심리·정서 프로그램을 지원할 수 있게 됐다.

안강모 삼성서울병원 소아청소년센터장은 "시몬스의 꾸준한 지원은 단순한 치료비 기부에 그치지 않고 병원 내 돌봄 체계를 안정적으로 정착시키는 데 큰 힘이 됐다. 이는 기업의 사회공헌이 소아청소년 의료의 성장과 발전에 얼마나 큰 변화를 이끌어낼 수 있는지를 보여준 상징적인 사례"라고 설명했다.

안정호 시몬스 대표는 "코로나19라는 위기 속에서 시작한 기부가 어느덧 7년째 이어지면서 소아청소년 완화의료와 통합케어 서비스 출범에도 힘을 보탤 수 있게 됐다"며 "기업의 역할은 일회성 지원이 아니라 지속가능한 사회적 기반을 함께 만들어가는 데 있다. 앞으로도 환아와 가족 곁에서 이들이 삶의 꿈과 희망을 이어갈 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

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한편 시몬스 침대는 매년 진행하는 치료비 기부와 별개로 2023년부터 지난해까지 약 2년간 제품 판매와 기부를 연동한 '뷰티레스트 1925' 프로젝트를 통해서도 나눔을 실천했다. 뷰티레스트 1925 프로젝트는 뷰티레스트 1925 매트리스가 판매될 때마다 소비자가격의 5%를 삼성서울병원 소아청소년센터 리모델링 기금으로 적립했다. 3000개 이상의 판매고를 올리며 6억 원 이상의 기부금을 조성했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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