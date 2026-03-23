계열사들 일제히 '사외이사 의장' 전환

경영진 독립적 감시 기능 확대

8년 간 의장 구광모 회장, 의장직 내려놔

8년 만에 사외이사가 LG LG close 증권정보 003550 KOSPI 현재가 86,800 전일대비 8,700 등락률 -9.11% 거래량 439,097 전일가 95,500 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 LG家 상속 분쟁 2 라운드…세 모녀 측, 1심 패소 불복 항소 신입생 전원에 '엑사원 노트북' 선물…구광모 "AI 기술의 본질은 사람" 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 그룹 지주사 ㈜LG의 이사회 의장직을 맡게 된다. 이사회 독립성과 견제 기능을 강화해 경영 투명성을 높이기 위한 조치다.

23일 재계에 따르면 ㈜LG는 오는 26일 이사회를 열고 사외이사(독립이사)를 신임 이사회 의장으로 선출하는 안건을 논의할 예정인 것으로 전해졌다. 그동안 이사회 의장직을 맡아온 구광모 LG그룹 회장은 의장직을 내려놓는다.

서울 여의도 LG그룹 본사 트윈타워. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

구 회장은 2018년 6월 임시 주주총회에서 대표이사 회장으로 선임된 이후 약 8년간 이사회 의장을 겸직해왔다. 이번 개편은 이사회 중심 경영 체제를 강화하고, 경영진에 대한 독립적 감시 기능을 확대하기 위한 차원으로 풀이된다.

LG그룹은 올해 ㈜LG를 비롯해 주요 상장사 11곳에서 사외이사가 이사회 의장을 맡는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. LG전자도 23일 주총 이후 열린 이사회에서 첫 사외이사 출신 이사회 의장으로 강수진 사외이사(고려대 법학전문대 교수)를 선임했다. LG전자는 이번 선임에 대해 "사외이사 출신 의장 선임은 이사회의 독립성과 투명성을 제고해 기업 지배구조를 고도화하겠다는 취지"라고 설명했다.

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지난달에도 LG화학(조화순 연세대 정치외교학 교수)을 비롯해 LG디스플레이(오정석 서울대 경영학 교수), LG에너지솔루션(박진규 고려대 기업산학협력센터 특임교수), HS애드(강평경 서강대 경영학 교수) 등 주요 계열사들이 잇따라 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다. LG이노텍과 LG헬로비전은 2022년 이미 사외이사를 이사회 의장으로 선임한 바 있다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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