춭천시, 홍보대사 김영철 위촉

퍼포먼스·북마켓 등 시민 참여 프로그램 운영

9월 독서대전 본행사까지 연중 독서문화행사

강원도 춘천시가 '독서도시'로서의 본격적인 출발을 알렸다.

춘천시(시장 육동한)가 23일 춘천 상상마당 사운드홀에서 '2026 대한민국 책의 도시' 선포식을 개최하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시(시장 육동한)가 23일 춘천 상상마당 사운드홀에서 '2026 대한민국 책의 도시' 선포식을 개최했다. 이날 행사에는 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원을 비롯해 지역 출판·서점·도서관 관계자와 시민 등 200여 명이 참석해 책의 도시 춘천의 시작을 함께했다.

이번 행사는 춘천이 2026 대한민국 독서대전 개최지로서 1년간 대한민국을 대표하는 '책의 도시' 역할을 시작하는 공식 출발점이다.

이날 행사에서는 '책의', '물결', '춘천', '산책'을 키워드로 하는 문장 릴레이 낭독과 '물결 퍼포먼스'를 통해 '책의 도시 춘천'의 희망찬 시작을 알렸다. 또한 호수를 배경으로 책을 읽을 수 있는 LED 미디어월, 춘천의 독립서점과 책 관련 굿즈를 소개하는 소규모 북마켓도 운영돼 행사장을 찾은 시민에게 다채로운 경험을 선사했다.

2026 대한민국 책의도시 홍보대사로는 '울다가 웃었다', '일단 시작해' 등의 에세이를 쓴 작가이자 방송인이 김영철이 위촉돼 앞으로 독서문화 확산에 힘을 보탤 예정이다.

'2026 대한민국 독서대전' 본행사는 9월 18일부터 20일까지 공지천 유원지와 김유정 문학촌 등에서 열린다. 축제 슬로건은 '책의 물결, 춘천 산책(冊)'으로 춘천의 관광·문화 자원을 연계해 책과 여행, 체험이 결합된 복합형 독서 축제로 운영할 예정이다.

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특히 선포식을 기점으로 도서관 중심의 강연·전시·체험·토론 등 다양한 프로그램을 연중 운영해 시민 참여형 독서문화를 확산할 계획이다. 또한 지역 서점과 출판사, 문화예술 자원과의 협업을 통해 독서문화 거버넌스를 구축하고, 관광·축제와 연계한 체험형 프로그램을 확대해 독서의 외연을 넓힌다.

춘천시(시장 육동한)가 23일 춘천 상상마당 사운드홀에서 '2026 대한민국 책의 도시' 선포식을 개최하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장은 "독서는 조용한 책상 위에만 머무는 것이 아니라, 아이의 호기심 속에, 청년의 질문 속에, 어르신의 삶의 지혜 속에, 우리의 일상 깊숙이 스며드는 문화가 돼야한다"며 "춘천시는 책이 시민의 하루에 자연스럽게 스며들고, 문학이 삶의 품격이 되며, 배움이 세대를 잇는 힘이 되는 도시. 호수의 물결처럼 책의 울림이 번져가는 도시. 산책하듯 책을 만나고, 책을 통해 다시 사람을 만나는 도시가 될 것을 선포한다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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