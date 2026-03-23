이규봉 에코프로머티리얼즈 대표 AD 원본보기 아이콘

에코프로머티리얼즈는 이차전지 분야에서 풍부한 현장 경험과 전문성을 쌓아온 이규봉 대표이사를 신규 선임했다고 23일 밝혔다.

에코프로머티리얼즈 측은 "이번 선임을 통해 급변하는 글로벌 배터리 소재 시장에서 기술 리더십을 공고히 하고 고객사 다변화를 가속화할 예정"이라고 밝혔다.

이규봉 대표는 "에코프로머티리얼즈를 누구나 벤치마킹하고 싶은 강한 회사로 만들겠다"며 "회사의 성장이 개인의 성장으로 이어지고 회사뿐 아니라 임직원 각자의 가치가 함께 커질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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이규봉 대표는 한양대학교 무기재료공학과를 졸업했으며 삼성SDI 연구소를 거쳐 에코프로비엠 연구기획담당장(상무), 에코프로이엠 사업운영본부장(전무), 에코프로머티리얼즈 COO(부사장)를 역임했다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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