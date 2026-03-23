23주년 이벤트·아이템 직접 기획

5월까지 '진의 신비한 경험' 진행

넥슨은 온라인 게임 '메이플스토리'에서 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)과 협업 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

넥슨, BTS 진과 '메이플스토리' 두 번째 협업. 넥슨 제공 AD 원본보기 아이콘

2022년 '출근용사 김석진'에 이어 리턴즈로 돌아온 이번 협업에서 진은 '메이플스토리'의 서비스 23주년을 기념하는 게임 이벤트와 아이템 등을 직접 기획했다. 회의에 참여하고 NPC 목소리를 직접 녹음하는 진의 모습을 담은 영상은 '메이플스토리' 공식 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

넥슨은 협업 이벤트 '진의 신비한 경험'을 오는 5월 13일까지 진행한다. 성장 비료를 모아 NPC 진이 발견한 특별 모종을 성장시키는 것으로, 레벨 상승을 돕는 신규 아이템 '진 하이퍼 성장의 비약', '진 익스트림 성장의 비약', '상급 EXP 교환권' 등의 보상을 획득할 수 있다.

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다양한 협업 상품도 오는 6월 17일까지 선보인다. 진의 필체를 활용한 '진 친필 데미지 스킨'을 포함해 진의 개성을 담은 신규 치장 아이템과 협업 뷰티 아이템 '세레나데 헤어·성형 쿠폰'을 추가한다. 또 능력치 제공 신규 코디 아이템 세트 '아스트랄 세레나데 패키지', 캐릭터의 성장을 돕는 아이템을 효율적으로 모아 구성한 '진 부스터 패키지'를 공개한다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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