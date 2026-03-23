'김건희 수사 무마 의혹' 대검 등 5곳 압수수색

2차 종합특별검사팀이 김건희 여사가 연루된 '도이치모터스 수사 무마 의혹' 관련해 이창수 전 서울중앙지검장이 주가 조작 범죄에도 무죄 판결을 받은 판례 검토 지시를 내린 것을 확인했다.

이창수 전 서울중앙지검장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

종합특검은 23일 언론 공지를 통해 "민중기 특검팀이 실시한 압수수색에서 이 전 지검장의 '무죄 판결 검토' 내부 메신저 메시지를 발견했고, 종합특검에서도 같은 메시지를 확인했다"고 밝혔다.

종합특검은 이날 오전부터 대검찰청 정책기획과·정보통신과·반부패2과와 서울중앙지검 반부패수사2부, 대전지검 공주지청장실 등 5곳에 대해 직권남용 혐의로 압수수색을 진행 중이다.

특검팀은 서울중앙지검 반부패수사2부가 2024년 도이치모터스 주가조작 사건을 불기소 처분했다는 의혹을 수사 중이다. 관련해 최근엔 이창수 전 중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장을 입건하고 출국금지 조치하기도 했다.

특검팀은 이번 압수수색을 통해 당시 처분 방향과 관련한 지휘 라인의 지시 및 소통 내용, 사건 수사 자료 등을 확보해 들여다볼 계획이다.

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앞서 김 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검팀은 지난해 12월18일 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분 당시 지휘라인이었던 이 전 지검장과 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장 등 8명을 압수수색했다. 하지만 수사 기간의 한계로 이후 사건을 경찰에 이첩한 바 있다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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