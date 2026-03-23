코레일 광주본부, '4~5월은 여행가는 달' 자유여행상품 운영

코레일 광주본부는 다음 달 1일부터 5월 31일까지 '2026 여행가는 달'을 맞이해 남도의 봄꽃과 지역대표 축제를 함께 즐길 수 있는 열차 자유여행상품을 운영한다고 23일 밝혔다.

이번 상품은 여행하기 좋은 봄을 맞아, 따뜻한 봄날의 정취 속에서 꽃과 바다, 향토문화가 어우러진 남도 지역을 철도로 편리하고 부담 없이 여행할 수 있도록 기획됐다.

특히 '2026 여행가는 달'을 맞아 원하는 지역을 여행하고 지정된 관광지에 부착된 QR코드를 인증하면 이용 열차 운임의 100% 할인쿠폰을 지급받을 수 있도록 해 많은 고객이 남도의 매력을 즐길 수 있도록 기회를 마련했다.

경전선과 목포보성선을 운행하는 테마열차인 남도해양열차(S-train)를 이 기간에 열차 운임의 50% 할인된 가격으로 역 및 코레일톡 등에서 바로 할인된 금액으로 직접 발권받을 수 있으며 내일로 패스 이용 시 2만원 할인 등 파격적인 혜택을 통해 국민 누구나 부담 없이 열차 여행을 즐길 수 있다.

AD

코레일 관계자는 "이번 여행가는 달 기차여행은 여행객이 부담 없이 남도의 봄을 즐길 수 있도록 준비했으며 기차를 타고 봄꽃과 다양한 축제를 만나는 특별한 여행이 되길 바란다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>