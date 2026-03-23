중증·응급 기반 시설 확충 공사 현장 점검

보훈 가족 진료 불편 최소화 당부

입소자 돌봄 환경 점검·인공지능 접목 서비스 혁신 논의

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 '보훈공단')은 윤종진 이사장이 23일 광주 지역 보훈병원과 보훈요양원을 방문해 주요 현안을 점검했다고 밝혔다.

윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장이 23일 광주 지역 보훈병원과 보훈요양원을 방문해 주요 현안을 점검하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 광주보훈병원을 찾은 윤 이사장은 병원장 등 주요 관리자들과 현안을 논의한 뒤 복권기금이 투입된 중증·응급 기반시설 확충 공사 현장을 살폈다. 윤 이사장은 공사 진행 과정에서 발생할 수 있는 보훈가족의 진료 불편 최소화와 현장 근로자의 철저한 안전 관리를 당부했다.

이어 광주보훈요양원을 방문해 시설 안전 관리 체계와 입소자 돌봄 환경을 꼼꼼히 점검했다. 특히 입소자 돌봄을 위한 종사자의 인권 감수성 향상과 인공지능 기반 서비스 혁신 등 실질적인 서비스 개선 방안을 논의하며, 현장 직원들의 애로 사항을 청취하고 노고를 격려했다.

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보훈공단 윤종진 이사장은 "광주보훈병원의 중증 의료 기반 시설 확충과 진료 체계 고도화는 보훈가족에게 보다 신속하고 전문적인 의료 서비스를 제공하는 든든한 토대가 될 것"이라며 "광주보훈요양원 역시 따뜻한 돌봄과 지능형 기술이 어우러져, 입소자와 직원 모두가 존중받는 요양 환경이 조성되기를 기대한다"고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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