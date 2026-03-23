20일 훈련 앞두고 발생

대원 1명 손바닥 화상

전남경찰청 소속 경찰특공대원이 훈련 전 연습용 폭발물을 점검하던 중 터지는 사고가 발생해 다쳤다.

23일 전남경찰청에 따르면 지난 20일 오전 9시 30분께 전남경찰청 경찰특공대에서 훈련용 폭발물이 폭발했다.

이 사고로 특공대원 A씨가 손바닥 등에 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받았다. 다행히 생명에 지장이 없으며 손을 쓰지 못할 정도의 심각한 부상은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 훈련을 앞두고 폭발물을 점검하는 과정에서 뇌관이 작동해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

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한편 앞서 하루 전인 지난 19일에는 광주경찰청 경찰특공대에서도 전술 훈련 중 총기 오발 사고가 났다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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