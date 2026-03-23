LX한국국토정보공사 수행 기반

공간정보 정비체계 고도화 추진

경기 이천시(시장 김경희)는 지난 20일 시청에서 토지정보과와 도시과가 참여한 가운데 지적도면 정비사업과 용도지역 정비사업 간 연계 방안을 논의하는 회의를 개최했다.

이천시(시장 김경희)가 지난 20일 시청에서 토지정보과와 도시과가 참여한 가운데 지적도면 정비사업과 용도지역 정비사업 간 연계 방안을 논의하는 회의를 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 세계측지계 좌표전환에 따른 행정업무의 효율적 관리와 공간정보 간 불일치 해소를 위해, 지적도면 정비를 기반으로 용도지역 정비와의 연계 방안을 마련하고자 추진됐다.

회의에서는 위탁 수행기관인 LX한국국토정보공사 이천지사가 일부 정비가 진행된 지역 사례를 중심으로 향후 정비 방향과 적용 방안을 설명했으며, 정비 기준 적용과 자료 연계 방식 등에 대해서도 실무 협의가 이루어졌다.

이천시는 이를 바탕으로 지적도와 용도지역 간 좌표계 일치 및 연계 정비를 추진해 도면 간 불부합을 해소하고 국토이용정보의 정확성을 높여 나갈 계획이다.

아울러, 관련 부서 및 LX한국국토정보공사가 참여하는 협의체를 통해 향후 정비를 지속적으로 추진할 예정이며, 율면·설성면 지역은 2026년 12월까지 정비를 완료할 계획이다.

이번 정비를 통해 행정민원 발생을 최소화하고, 디지털트윈 등 공간정보 기반 정책의 정합성과 활용도를 높일 것으로 기대된다.

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이천시 관계자는 "지적도와 용도지역 간 연계 정비를 통해 공간정보 정합성을 지속적으로 확보해 나갈 것"이라며 "앞으로도 체계적인 공간정보 정비를 통해 정확하고 신뢰도 높은 행정서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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