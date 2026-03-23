M&A·로봇사업 전략 재배치… SNT홀딩스, 스맥·로보틱스 지분 SNT모티브로 이전

SNT홀딩스는 23일 공시를 통해 보유 중인 스맥 지분 931만3140주(13.65%) 전량과 100% 자회사 SNT로보틱스 지분을 SNT모티브로 이전한다고 알렸다.

스맥 지분 거래는 30일 전 사전 공시를 거쳐 4월 22일 시간외대량매매 방식으로 진행된다. 처분단가는 3월 20일 종가 기준 5130원으로 산정됐으며 최종 가격은 거래 당일 시세로 확정된다.

SNT모티브도 같은 날 공시를 통해 스맥과 SNT로보틱스 지분 취득을 결정했다고 밝혔다.

SNT홀딩스는 이번 거래에 대해 단순 지분 처분이 아닌 로봇·자동화·핵심부품 사업을 통합하기 위한 전략적 재배치라고 설명했다. 스맥과 향후 위아공작기계 인수로 확보될 생산 기반을 SNT모티브 중심으로 결합해 사업 시너지를 높이겠다는 구상이다.

또 위아공작기계 인수 완료를 위해 자본력과 실행력을 갖춘 주체로 SNT모티브가 적합하다고 강조했다. SNT로보틱스의 로봇 기술과 결합해 자동화 사업 확장 기반도 강화한다는 계획이다.

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최근 스맥 노사 이슈와 관련해서도 경영 안정성을 고려한 판단이라고 덧붙였다.

최평규 회장이 보유한 스맥 지분은 이번 거래 대상에서 제외됐다. SNT홀딩스는 이번 구조 개편을 통해 통합 사업 체계를 구축하고 기업가치를 높일 계획이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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