교정·보호·출입 공무원 자녀 장학금 지원 협약

법무부 구성원, 수용시설 보호대상자 금융교육

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 145,300 전일대비 9,900 등락률 -6.38% 거래량 1,120,856 전일가 155,200 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 공익재단은 23일 경기 과천시 정부과천종합청사에서 법무부와 '순직(공무상 사망)·공상(공무상 부상) 공무원 자녀의 장학금 및 맞춤형 금융교육 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

23일 경기 과천시 정부과천종합청사에서 진행된 법무부와 KB금융공익재단의 업무협약식에서 왼쪽부터 정성호 법무부 장관과 양종희 KB금융공익재단 이사장이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 AD 원본보기 아이콘

협약식엔 정성호 법무부 장관, 양종희 KB금융공익재단 이사장이 참석했다. 직무 수행 과정에서 순직하거나 공상을 입은 법무부(교정·보호·출입) 공무원 희생을 기리고 자녀의 안정적인 학업 여건 지원을 위한 상호 협력 방안이 논의됐다.

협약 주요 내용은 ▲순직·공상 공무원 자녀 대상 장학금 지원(중학생 연 150만원, 고등학생 연 200만원) ▲법무부 구성원·수용시설 보호대상자 대상 맞춤형 금융교육 제공 등으로 구성된다.

재단은 단발성 지원에 그치지 않고 자녀들의 학업과 진로 준비 전반을 지속적으로 뒷받침할 수 있도록 중1부터 고3 졸업 시까지 연속으로 장학금을 지원한다.

법무부 구성원과 수용시설 보호대상자를 대상으로 맞춤형 금융교육도 제공한다. 금융에 대한 올바른 이해를 바탕으로 합리적인 경제생활을 돕고, 개인의 자립 역량 강화를 지원할 예정이다.

정 장관은 "이번 협약은 공공의 안전을 위해 헌신한 공무원과 그 가족에 대한 사회적 예우를 높이고, 민관이 함께 책임을 나누는 협력 모델"이라며 "앞으로도 국민의 삶과 직결된 분야에서 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

양 이사장은 협약식에서 "공공의 안전은 현장에서 책임을 다하는 공무원들의 헌신 덕분에 유지된다"며 "그 헌신에 대한 감사가 실질적인 보답으로 이어지도록 장학사업과 금융교육을 중심으로 책임 있는 역할을 이어가겠다"고 말했다.

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한편 재단은 지난해까지 순직·공상 경찰과 해양경찰 가족 등 총 3563명에게 약 63억원의 장학금을 지원했다. 연간 약 11만명의 청소년과 자립준비청년, 발달장애인 등을 대상으로 다양한 경제·금융교육 프로그램을 운영하고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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