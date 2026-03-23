이사 선임·지배구조 개선안 우호적 평가

MBK·영풍 측 안건은 반대

고려아연 정기 주주총회를 하루 앞두고 북미 주요 연기금과 국내외 의결권 자문사들이 회사 측 안건에 잇따라 찬성 입장을 내놓은 것으로 나타났다.

23일 고려아연에 따르면 캘리포니아주 교직원연금(CalSTRS), 플로리다퇴직연금(FRS) 등 북미 주요 연기금과 국내외 의결권 자문사들의 권고를 종합한 결과, 회사 측이 상정한 핵심 안건 전반에 대해 우호적인 판단이 이어졌다.

우선 최윤범 사내이사 후보와 황덕남 사외이사 후보 등 회사 측 추천 이사 후보에 대해 공통적으로 찬성 의견이 제시됐다. 김보영 감사위원 후보와 감사위원이 되는 사외이사 후보에 대해서도 지지가 이어졌다.

반면 MBK·영풍 측이 추천한 이사 후보에 대해서는 반대 의견이 우세했다. CalSTRS와 FRS를 비롯해 캘리포니아공무원연금(CalPERS), 브리티시컬럼비아공적연금(BCI) 등 주요 연기금은 일부 후보에 대해 "주주 이익에 부합한다는 점이 충분히 입증되지 않았다"며 반대 입장을 밝혔다.

국내외 의결권 자문사들도 비슷한 판단을 내렸다. 글래스루이스, ISS, 서스틴베스트, 한국ESG연구소, 한국ESG기준원, 한국ESG평가원, 한국의결권자문 등 주요 자문사들은 회사 측이 추천한 이사 후보에 대해 대체로 찬성을 권고한 반면, MBK·영풍 측 추천 후보에 대해서는 반대 의견을 제시했다.

이사 선임안과 함께 지배구조 관련 안건에서도 회사 측에 유리한 흐름이 나타났다. 북미 연기금과 자문사들은 집중투표 방식으로 이사 5인을 선임하는 안건에는 찬성하고, MBK·영풍 측이 제안한 이사 6인 선임안과 액면분할 안건에는 반대했다. 분리선출 감사위원 확대, 소수주주 보호 관련 정관 명문화 등 회사 측이 상정한 주요 지배구조 개선 안건에도 전반적으로 긍정적인 평가가 이어졌다.

업계에서는 이러한 판단의 배경으로 현 경영진의 경영 성과와 거버넌스 개선 노력을 꼽고 있다. 고려아연은 지난해 사상 최대 매출과 영업이익을 기록하며 44년 연속 영업흑자를 이어갔고, 사외이사를 이사회 의장으로 선임하는 등 이사회 독립성을 강화했다. 사외이사 비중도 68%로 상장사 평균을 크게 웃도는 수준이다. 이와 함께 자사주 소각과 배당 확대 등 주주환원 정책도 강화해왔다.

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고려아연 관계자는 "중장기 성장 전략과 지배구조 개선, 주주환원 정책이 시장에서 긍정적으로 평가받고 있는 것으로 보인다"며 "앞으로도 주주 신뢰를 바탕으로 거버넌스를 고도화하고 미래 성장 사업을 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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