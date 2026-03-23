행안부·한국지방재정공제회 공동

'지방정부 공유재산 제도개선 워크숍' 성료

행안부·지방정부·유관기관 280여명 참석

공유재산 정책 방향과 제도 개선 과제 논의

한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 '재정공제회')는 지난 19일부터 20일까지 강원 강릉시 라카이샌드파인에서 '2026년 지방정부 공유재산 제도개선 워크숍'을 개최했다고 23일 밝혔다.

한국지방재정공제회가 지난 19일 강원 강릉시 라카이샌드파인에서 열린 '2026년 지방정부 공유재산 제도개선 워크숍'를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공 AD 원본보기 아이콘

행정안전부 주최, 재정공제회 주관으로 개최한 이번 워크숍은 공유재산 정책 방향과 주요 현안 과제를 공유하고 제도 개선 방안을 논의하고자 마련되었다. 김민재 행안부 차관, 정선용 재정공제회 이사장과 더불어 전국 지방정부 공유재산 담당자와 유관기관 관계자 약 280명이 참석하였다.

워크숍 첫날에는 행안부에서 2026년도 공유재산 정책 기조와 향후 추진 과제를 설명했다. 이어서 참여 기관별 대표 공유재산 지원사업과 추진 방향을 공유하는 시간을 가졌다. 재정공제회는 지방정부 대상 공유재산 전문 지원사업과 공제사업을 소개하며 지방정부와의 협력 기반을 확대했다. 한국국토정보공사는 공유재산 관리 효율화 방안, 한국자산관리공사는 위탁개발을 통한 지방정부 건립 사업 추진 사례를 각각 소개했다.

둘째 날에는 행정안전부가 공유재산 관리 분석·진단, 법령 개정 등 주요 현안 과제를 설명했다. 이어 행정안전부, 재정공제회, 한국국토정보공사, 한국자산관리공사 등 관련 기관 전문가들이 참여한 토론회가 진행되며 지방정부 질의 및 의견을 중심으로 심도 있는 논의가 이루어졌다. 마지막으로 충남 아산시와 경남 창원시가 지난해 공유재산 우수사례 경진대회 수상 사례를 발표하여 지방정부의 창의적인 공유재산 관리 사례를 공유하는 시간을 가졌다.

재정공제회 정선용 이사장은 "이번 워크숍은 중앙정부와 지방정부, 유관기관이 함께 모여 공유재산 정책 방향과 현안 과제를 논의하는 뜻깊은 자리였다"라며 "재정공제회는 앞으로도 지방정부 공유재산 관리의 전문성과 효율성을 높일 수 있도록 정책 지원과 현장 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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정선용 한국지방재정공제회 이사장이 지난 19일 강원 강릉시 라카이샌드파인에서 열린 '2026년 지방정부 공유재산 제도개선 워크숍'에 참석해 인사말을 하고 있다. 한국지방재정공제회 제공 원본보기 아이콘

한편 재정공제회는 지방정부의 건전한 재정 운영과 발전을 위해 설립된 국내 유일의 공익법인으로, 전국 243개 지방정부를 포함한 425개 기관과 단체를 회원으로 하고 있다. 상호부조 정신을 바탕으로 공제사업을 비롯하여 공유재산 실태조사 컨설팅, 관리지표 분석·진단, 제도 연구 등 다양한 전문 지원사업을 통해 지방정부의 체계적인 공유재산 관리 기반 구축을 지원하고 있다.

이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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