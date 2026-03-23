범농협 자산운용 워크샵 개최

이주열 전 한은 총재도 참석

이 전 총재 "당분간 높은 변동성 유의해야"

이찬우 NH농협금융지주 회장이 빠른 금융시장 환경 변화에 대비해 원펌(One firm) 관점에서 자산운용 역량을 결집해 시너지를 극대화해야 한다고 밝혔다.

이 회장은 최근 서울 중구 NH농협타워에서 개최된 '범농협 자산운용 워크숍'에서 이같이 말했다고 농협금융은 23일 밝혔다.

범농협 자산운용 경쟁력 강화를 위해 마련된 이번 워크숍에서는 실질적 투자협의체 운영, 투자 관련 정보교류 및 인적 교류 확대, 범농협 공동투자 활성화 등 자산운용 수익률 제고를 위한 협력 방안이 논의됐다.

이 회장은 "범농협의 강점을 기반으로 투자 역량을 고도화하고 안정적인 수익 창출 기반을 강화해 생산적 금융 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"고 언급했다.

외부 전문가 초청 특강을 통해 중동 이슈·인공지능(AI) 관련 산업 동향·미국 사모신용펀드 시장 이슈 등 국내외 매크로 경제환경 분석 및 시장 전망과 리스크 요인, 대응 방향 등 제언도 들었다.

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특히 이주열 전 한국은행 총재가 참석해 세계 경제의 구조적 변화, AI가 국내 경제에 미치는 영향, 최근 변동성이 확대된 국내 금융시장을 중심으로 현 경제 상황에 대한 견해도 피력했다.

이 전 총재는 "앞으로도 예기치 못한 대외충격이 끊임없이 이어질 것으로 예상되고 이러한 충격들이 시장 간 연계를 통해 국내 금융시장 전반으로 확산될 것으로 보이는 만큼 주요 가격 변수들이 당분간 높은 변동성을 나타낼 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다"고 조언했다.

NH농협금융은 20일 서울 중구 NH농협타워에서 범농협 자산운용 경쟁력 강화를 위한‘범농협 자산운용 워크샵’을 개최했다. 이찬우 NH농협금융지주 회장(왼쪽에서 여섯 번째), 이주열 전 한국은행 총재(왼쪽에서 다섯 번째) 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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