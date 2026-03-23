인사청문회서 중동 위기 대응 역량 검증

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 중동 정세 악화에 따른 호르무즈 해협 국내 선박 위기 대응과 관련해 "위기 상황에서는 선사를 통해 선원들이 하선하는 계획을 이미 세우고 있다"고 말했다.

황 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 관련 질의에 이같이 답했다. 이어 "비상대책반을 중심으로 24시간 상황을 점검하고 있다"고 덧붙였다.

'실습생이나 선원들이 향후 취업 불이익을 우려해 하선 의사를 제대로 밝히지 못할 수 있다'는 정희용 국민의힘 의원의 지적에 대해 황 후보자는 "해수부가 직접 소통 창구를 만들겠다"고 답했다.

해수부에 따르면 전날 오전 7시 기준 호르무즈 해협 내측 우리 선박에 승선한 한국인 선원은 142명으로 집계됐다. 전날 한국해양대와 목포해양대 등 실습선원 12명 중 2명이 하선하면서 인원이 줄었다.

그간 실습선원들은 중도 하선 시 향후 선사 취업 과정에서 불이익을 받을 수 있다는 점을 우려해 하선을 쉽게 결정하지 못한 것으로 알려졌다. 특히 실습 이수 경력과 승선 이력이 취업에 중요한 평가 요소로 작용하는 점이 부담으로 작용했다.

이날 원유 수송 대응을 둘러싼 질의도 이어졌다. 황 후보자는 "산업통상부와 협의해 에너지 확보 장소가 정해지면 해수부는 국가필수선대를 동원해 수송을 지원하겠다"고 말했다. 해수부가 원유 수송까지 대응 범위를 넓힐 수 있다는 의미다. 국가필수선대제도는 전시·사변 등 국가 비상사태 시 원유, 철광석 등 전략물자와 군수물자를 안정적으로 수송하기 위해 국적선(한국인 선원 탑승)을 지정해 운영하는 제도다.

민생 부담과 관련해선 임호선 더불어민주당 의원이 "유가 상승으로 어민 부담이 이미 커졌다"며 사후 정산 방식 지원 필요성을 제기하자, 황 후보자는 "추가경정예산에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

도덕성 검증에서는 재산과 외부 수입이 쟁점이 됐다. 이만희 국민의힘 의원이 공직 퇴직 이후 예금 증가를 문제 삼자, 황 후보자는 "배우자와 합산한 급여·퇴직금이 약 10억4000만원이고, 이자소득 등을 포함하면 약 11억원 수준의 수입이 있었다"며 "자료를 제출하겠다"고 말했다.

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박준태 국민의힘 의원이 퇴직후 받은 고액의 수협 자문료와 특강료를 두고 "국민 눈높이에 비해 과도하다"고 지적한 데 대해서는 "좀 과하다고 인정한다"고 답했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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