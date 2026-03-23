23일 국회 기획예산처 인사청문회

"논란 후 해당 표현 전혀 사용 안 해"

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 23일 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자를 '피해 호소인'이라고 지칭한 것에 대해 "적절하지 않은 표현이었다"고 해명했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

박 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 유상범 의원의 지적에 대해 "당시 더불어민주당 내부 윤리 규범에 따라 해당 용어를 썼고, 이후 논란이 되면서 적절치 않다는 판단에 그 이후로는 전혀 사용하지 않았다"고 설명했다.

박 후보자는 2020년 박 전 시장 장례위원회 공동집행위원장을 맡아 '피해자에 대한 2차 가해를 중단해달라'는 내용의 기자회견을 열었고 당시 피해자를 '피해 호소인'이라고 불러 논란이 됐다.

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박 후보자는 "사람 된 도리로 장래 공동집행을 맡았는데 이 상황을 빨리 종료해야겠다 싶어 (피해자를 향한) 공격을 중단해달라는 취지의 발언에서 이 표현을 썼다"고 해명했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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