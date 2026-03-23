23일 국회 기획예산처 인사청문회
"논란 후 해당 표현 전혀 사용 안 해"

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 23일 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자를 '피해 호소인'이라고 지칭한 것에 대해 "적절하지 않은 표현이었다"고 해명했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

박 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 유상범 의원의 지적에 대해 "당시 더불어민주당 내부 윤리 규범에 따라 해당 용어를 썼고, 이후 논란이 되면서 적절치 않다는 판단에 그 이후로는 전혀 사용하지 않았다"고 설명했다.


박 후보자는 2020년 박 전 시장 장례위원회 공동집행위원장을 맡아 '피해자에 대한 2차 가해를 중단해달라'는 내용의 기자회견을 열었고 당시 피해자를 '피해 호소인'이라고 불러 논란이 됐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"전쟁 터지면 100만원은 그냥 넘길 줄 알았어요"…떨어지는 금값에 '당황' "전쟁 터지면 100만원은 그냥 넘길 줄 알았어요"…...
AD

박 후보자는 "사람 된 도리로 장래 공동집행을 맡았는데 이 상황을 빨리 종료해야겠다 싶어 (피해자를 향한) 공격을 중단해달라는 취지의 발언에서 이 표현을 썼다"고 해명했다.


세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈