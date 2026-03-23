민주당 '중동 상황 경제 대응 TF' 3차 당정 회의

더불어민주당과 정부는 23일 중동 사태에 따른 국내 에너지 수급 불안을 해소하기 위해 나프타(납사) 수출 물량의 내수 전환 등을 추진하기로 했다. 당 지도부에는 국회의원들의 승용차 5부제 시행을 건의하기로 했다.

더불어민주당 유동수 중동사태 경제 대응 TF 단장을 비롯한 참석 의원들이 23일 국회 소통관에서 에너지·석유화학제품 절감 촉구 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

민주당 '중동 상황 경제 대응 태스크포스(TF)'는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 통해 이같은 내용의 3차 회의 결과를 발표했다.

TF는 "국내 석유류 수급 안정을 위해 나프타 수출 물량의 내수 전환을 추진하기로 했다"며 "국내 정유사가 생산하는 석유제품의 약 40%에 달하는 수출 물량에 대해 시장 상황을 반영해 단계적으로 수출을 조정하고, 이를 국내 공급으로 전환하는 방안을 추진하기로 했다"고 밝혔다.

그러면서 "영농형 태양광과 해상풍력, 분산형 전력망 확충 등 신재생에너지로의 전환을 본격화하기 위해 이번 추경에 관련 지원 예산을 확대 반영하기로 했다"고 했다.

TF는 또 "원유 수송의 핵심 병목인 호르무즈 해협의 안정적 이용을 위해 국제 공조를 통한 해상 물류 안정 확보 노력도 병행하도록 했다"면서 "석유화학단지가 집적된 여수·서산·울산 지역을 산업위기 특별대응지역으로 신속히 지정하거나 현행 산업위기 선제대응지역에 대한 재정·세제·고용·금융 지원을 강화하는 방안을 폭넓게 추진하기로 했다"고 했다.

당 차원의 자체 에너지 절감 캠페인도 추진하기로 했다. 우선 민주당 국회의원을 중심으로 승용차 5부제를 시행하고, 당원들도 자발적으로 참여하는 방안을 당 지도부에 건의하기로 했다.

또 신재생 에너지 전환에 기여하는 차원에서 당원들의 가정에 가구별 가정용 태양광 설치 캠페인을 진행하겠다고 밝혔다.

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TF는 "1가구 1소등 실천과 멀티탭 끄기를 포함한 대기전력 줄이기, 회사와 가정에서 5층 이하 이동 시 계단 이용하기, 석유화학 제품 수급 불안에 대비한 플라스틱 일회용품 사용 자제, 가까운 거리 걷기와 자전거 이용, 창문·출입문 단열 관리 등 생활 속에서 실천할 수 있는 에너지 행동 계획을 수립하고 실천해 나가기로 했다"고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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