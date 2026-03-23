김민석 국무총리는 23일 정부서울청사에서 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장을 접견하고 자본시장 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

김민석 국무총리(오른쪽)가 23일 정부서울청사에서 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장을 만나 악수를 나누고 있다. 국무조정실 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 해리스 부회장을 만난 자리에서 "세계 최고의 자본시장 플랫폼인 뉴욕증권거래소 부회장의 대한민국 방문을 환영한다"며 "한·미 자본시장 발전을 위한 한국 정부와 뉴욕증권거래소 간 구체적인 협력방안을 모색하길 희망한다"고 말했다.

해리스 부회장은 지난해 9월 이재명 대통령이 월가에서 직접 '대한민국 투자 서밋'을 주재했던 것을 언급하며 "한국 자본시장의 방향성을 보여주는 중요한 신호로서, 월가와 글로벌 투자자들에게 신뢰를 주는 강한 인상을 남겼다"고 말했다. 그러면서 "뉴욕증권거래소에 한국기업들이 상장을 할 때도 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 거래소도 한국 기업에 대해 어떤 혜택을 줄 수 있을지 고민해보겠다"고 덧붙였다.

아울러 그는 한국 정부가 지난 1월 발표한 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 로드맵'과 관련해 "후속조치 등을 통해 외국인 투자자 접근성 제고 노력이 필요하다"고 말했다.

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MSCI 지수는 미국·유럽 등 글로벌 펀드가 투자 성과를 비교하는 벤치마크로 널리 활용된다. 정부는 내년 6월 MSCI 선진국 지수 편입을 목표로 하고 있다. 편입에 성공할 경우 한국 주식시장에 대한 해외 투자자금 유입이 크게 늘어날 것으로 기대된다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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