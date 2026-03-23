BNK부산은행 김성주 은행장이 23일 청소년 불법 사이버도박 위험성을 알리고 예방 필요성을 강조하기 위해 '청소년 도박 릴레이 캠페인'에 참여했다.

이 캠페인은 서울경찰청이 주관하는 릴레이 형식의 공익 캠페인으로 금융권과 다양한 기관이 참여해 청소년 도박 문제에 대한 사회적 관심을 높이고 있다.

김성주 은행장은 청소년 보호와 불법 도박 근절 메시지를 담은 사진을 공개했다. 이번 참여는 케이뱅크 최우형 은행장의 지목으로 이뤄졌다.

AD

김 은행장은 "청소년들이 불법 사이버도박에 노출되지 않도록 사회 전반의 관심이 필요하다"며 "금융교육을 통해 건전한 가치관 형성을 지원하겠다"고 말했다.

김 은행장은 다음 참여자로 기업은행 장민영 은행장을 지목해 릴레이 바통을 넘겼다.

BNK부산은행 김성주 은행장이 ‘청소년 도박근절 릴레이 캠페인’에 참여하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>