시의회, 타당성 조사조차 '전액 삭감'

고양시, 공립수목원 조성 '난항'

예산 부결로 사업 불확실성 커져

경기 고양특례시(시장 이동환) 도심 속 생태 거점이자 시민들의 간절한 염원인 '고양 공립수목원' 조성 사업이 시의회의 예산 부결로 제동이 걸렸다.

고양시청 전경. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양시는 공립수목원 조성을 위해 2026년 제1회 추가경정예산안에 '고양 공립수목원 기본구상 및 타당성 검토 용역' 예산 2억 9,000만 원을 편성했으나, 시의회 심의 과정에서 전액 삭감됐다.

이번 부결은 2024년 이후 6번째다. 수목원 조성은 부지확보부터 완공까지 최소 6년 이상이 소요되는 장기 프로젝트지만, 고양시는 사업의 시작인 타당성 조사조차 시작하지 못한 상황이다.

고양시는 그간 수원, 용인, 성남 등 인근 대도시들이 산림문화시설을 확충하며 시민들의 삶의 질을 높이는 동안, 고양시민들은 녹색복지를 누리지 못하고 있다는 점을 강조해 왔다. 특히 기후위기 시대, 탄소중립 실현과 식물자원 보존은 선택이 아닌 필수이지만 예산 편성이 번번이 무산되면서 사업의 불확실성이 커지고 있다.

고양시 관계자는 "공립수목원은 단순한 공원을 넘어 기후위기 시대에 희귀 식물을 보존하고 도심의 열섬 현상을 막는 '녹색 핵심 거점'"이라며, "6차례에 걸친 예산안 부결로 인해 고양시민이 더 나은 삶의 질을 누릴 기회가 늦어지고 있어 안타깝다"고 말했다. 이어 "의회에서 제기하는 우려사항을 되짚어보고, 적극적으로 소통하겠다"고 덧붙였다.

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고양시는 향후 시민들을 대상으로 수목원 조성의 당위성을 알리는 홍보 활동을 강화하고, 시민 여론을 적극 수렴해 강력한 사업 추진 동력을 확보할 방침이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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