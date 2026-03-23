민주당 광주 기초단체장 경선 24일 시작…5개 자치구 후보 선출 돌입

남구·북구 예비경선, 동구·서구·광산구 본경선 국민참여 방식 진행

권리당원 ARS 24~25일·안심번호 선거인단 투표 26일 실시

더불어민주당 광주광역시당이 제9회 전국동시지방선거 광주지역 기초단체장 후보 선출을 위한 경선 투표에 들어간다. 선거구별로 예비경선과 본경선을 나눠 진행된다.

민주당 광주시당 선거관리위원회는 오는 24일부터 광주지역 5개 기초단체장 후보 선출을 위한 경선 투표를 실시한다고 23일 밝혔다. 남구와 북구는 예비경선, 동구·서구·광산구는 본경선 방식으로 진행된다.

남구(5명)와 북구(7명)는 본경선 진출 후보를 압축하기 위해 100% 권리당원 선거인단 투표로 예비경선을 치른다. 강제적 ARS 투표는 24일 오전 11시부터 오후 7시까지 5차례 실시되며, 미참여자는 25일 오전 10시부터 오후 6시까지 자발적 ARS 투표에 참여할 수 있다. 결과는 25일 밤 10시 30분께 발표되며 남구 2명, 북구 5명이 본경선에 진출한다.

동구·서구·광산구는 권리당원 선거인단 50%와 안심번호 선거인단 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 본경선을 실시한다. 권리당원 선거인단 투표는 24~25일 이틀간 진행된다.

안심번호 선거인단 투표는 26일 오전 10시부터 오후 6시까지 5차례 실시되며 결과는 같은 날 밤 11시 30분께 발표될 예정이다. 동구와 광산구는 1위 후보가 과반을 얻지 못할 경우 상위 2명을 대상으로 결선투표를 실시한다.

광주시당 선관위는 권리당원 선거인단 대상 ARS 투표 발신·수신 번호를 투표일 아침 시당 홈페이지에 공개하기로 했다. 다만 일반 시민 대상 안심번호 선거인단 발신 번호는 당규에 따라 공개하지 않는다.

AD

광주시당 선관위는 "경선 전 과정을 철저히 관리해 공정한 선거가 되도록 하겠다"며 선거인단의 적극적인 참여를 요청했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>