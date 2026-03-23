"지선 승리 위해 생각 좁히고 서로 희생"

국민의힘 소속 주호영 국회부의장이 당 공천관리위원회의 대구시장 컷오프(공천 배제) 결정에 반발하는 가운데 장동혁 국민의힘 대표가 23일 "공관위 결정을 존중할 필요가 있다"면서 "당을 위해 희생이 필요할 때도 있다"는 발언을 했다.

장 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회박물관에서 열린 당 중앙차세대여성위원회 발대식에 참석한 뒤 기자들과 만나 주 부의장이 이번 공관위 결정과 관련해 장 대표의 입장 표명을 요구했다는 질문이 나오자 이렇게 말했다.

장동혁 국민의힘 대표. AD 원본보기 아이콘

장 대표는 "어제(22일) 대구에 방문해 대구 의원들과 여러 이야기를 나눴고 공관위원장께 대구 민심을 전했다"며 "공정한 경선이 될 수 있도록 그리고 시민들께서 납득할 수 있는 경선을 만들어달라고 당부 말씀을 드렸고 어제 공관위 결정이 있었다"고 설명했다.

장 대표는 본인의 생각과 다르더라도 공관위 결정을 존중한다는 입장이다. 또 "당의 상황이 어렵다"며 "지방선거 승리를 위해서는 생각이 다를지라도 이를 좁히고 당을 위해 필요한 희생이 있다면 서로 희생할 때"라고 짚었다. 사실상 주 부의장이 공관위 컷오프 결정에 따라줄 것을 밝힌 셈이다.

앞서 대구시장 후보 공천에 등록한 주 부의장은 당 공관위가 자신을 컷오프 하자 "장 대표는 이정현 공관위원장 등 뒤에 숨지 말라"며 지도부를 향해 날을 세웠다. 또 "장 대표가 대구 시민들 앞에서 공정한 경선을 약속해놓고 그날 저녁 (공관위의) 비상식적 결정을 방치한 사태를 결코 가볍게 볼 수 없다"고 비판했다.

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한편 장 대표는 이날 발대식에서 "지방 권력까지 한 사람 손에 들어가는 것은 반드시 막아야 한다"며 지방선거 승리 필요성을 강조했다. 그는 "대한민국 법치와 헌법 질서가 무너지는 상황을 맞게 된 것은 국민의힘이 잘못했기 때문"이라고 말했다. 또 "국민들께서 맡겨주신 정권을 두 번이나 지켜내지 못한 책임이 있다"고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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