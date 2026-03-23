전남광주 통합특별시 대비 첫 실무 간담회

수혜 기준·행정 절차 단계적 정비

감염병 대응·취약계층 지원 연계 추진

광주광역시와 전라남도가 오는 7월 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 복지·보건 분야 행정통합을 위한 실무 협의에 착수했다. 지역별로 다른 수혜 기준과 행정 절차를 단계적으로 정비해 서비스 연속성을 확보하겠다는 취지다.

광주광역시와 전라남도 관계자들이 23일 광주시청에서 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 복지·보건 분야 정책 연계와 협력 방안을 논의하기 위한 실무 간담회를 진행하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시와 전남도는 23일 시청 소회의실에서 '복지·보건 분야 간담회'를 열고 정책 연계와 협력 기반 구축을 위한 첫 실무 협의를 진행했다. 행정 통합 과정에서 발생할 수 있는 제도 차이를 점검하고 현장 혼선을 줄이기 위한 자리다.

이날 간담회에서는 복지·보건·의료 분야 주요 사업 추진 현황을 공유하고 서로 다른 지원 기준과 서비스 전달체계를 비교했다.

양 시·도는 ▲통합돌봄 체계 구축 ▲공공보건의료 네트워크 강화 ▲감염병 공동 대응 ▲취약계층 지원체계 연계 등을 중점 과제로 논의했다.

또 행정구역 통합에 따라 발생할 수 있는 제도 운영 방식의 차이를 사전에 조정해 주민들이 체감하는 서비스의 연속성을 확보하기로 했다.

광주시와 전남도는 지역별로 상이한 수혜 기준과 행정 절차를 단계적으로 정비하고 통합돌봄과 공공의료를 중심으로 한 '광주·전남형 협력 모델'을 구축할 계획이다. 복지·보건·의료 분야 실무 협의도 정례화하기로 했다.

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박정환 복지건강국장은 "복지·보건·의료 분야는 주민 생활과 직결되는 핵심 영역"이라며 "양 시·도의 강점을 결합해 시민과 도민이 일상에서 체감할 수 있는 통합 돌봄·의료 서비스를 구현해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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