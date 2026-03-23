경찰 "마약 카르텔이 흔히 사용하는 수법"

포장지에서 펜타닐이 발견된 바비 인형. 인디펜던스 경찰 AD 원본보기 아이콘

미국의 한 마트에서 판매되던 바비 인형 포장에서 합성 마약 펜타닐이 발견되는 충격적인 일이 벌어졌다.

22일(현지시간) CBS뉴스와 폭스뉴스 등에 따르면 미주리주 인디펜던스 경찰은 지역 할인매장 보안요원으로부터 "바비 인형 포장에서 수상한 가루가 발견됐다"는 신고를 받고 수사에 착수했다.

포장 뜯자 가루가 펑'

매장 측은 당시 바비 인형을 구매한 고객 제이드 애덤스가 포장재와 테이프 사이에 정체불명의 가루가 있었다며 패키지를 매장에 가져온 뒤 문제를 인식한 것으로 알려졌다.

애덤스는 "남편이 차 안에서 포장을 칼로 뜯자 가루가 '펑' 하고 퍼졌다"며 "정체를 알 수 없어 크게 당황했다"고 당시 상황을 전했다. 그는 "아이들이 있었다면 훨씬 더 위험했을 것"이라며 공포감을 호소했다.

5개 제품서 확인…"유통 경로 수사"

경찰은 즉시 동일 제품에 대한 전수 점검에 나섰고 총 5개의 오염된 바비 인형 패키지가 유통된 사실을 확인했다. 이들 제품은 모두 회수됐으며 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다.

경찰은 "펜타닐이 포장 내부에 부착된 형태로 발견됐다"며 "유통 과정에서 의도적으로 삽입됐을 가능성이 있다"고 설명했다.

"카르텔이 흔히 사용하는 은닉 수법"

수사 당국은 이번 사건이 마약 카르텔이나 밀수 조직이 사용하는 은닉 수법과 유사하다는 점에 주목하고 있다. 일반 상품 포장 내부에 마약을 숨겨 이동시키는 방식은 적발을 피하기 위한 대표적인 수법 중 하나로 알려져 있다.

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펜타닐은 극소량으로도 치명적인 결과를 초래할 수 있는 고위험 물질이다. 약 2㎎만으로도 성인을 사망에 이르게 할 수 있으며 피부 접촉만으로도 체내에 흡수될 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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