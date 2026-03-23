온양읍 고산리 일대 80억 투입…내년 10월 준공 목표

울주군이 지역 문화 기반 확충을 위한 문화원사 건립에 본격 착수했다.

울주군은 23일 온양읍 고산리 일원에서 이순걸 군수와 울주군의회 최길영 의장, 시·군의원, 기관·단체장, 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 울주 문화원사 건립 기공식을 개최했다.

이날 행사는 풍물패 식전공연을 시작으로 사업 경과보고, 기념사와 축사, 시삽식 순으로 진행됐으며, 참석자들은 공사의 원활한 추진과 안전을 기원했다.

이번 사업은 울주문화원이 현재 울주민속박물관 내 사무공간을 활용해 운영되고 있는 점을 고려해 추진됐다. 그동안 별도의 독립 공간이 없어 문화 프로그램 운영과 공간 활용에 제약이 있었던 만큼, 전용 시설 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

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울주 문화원사는 총사업비 80억5000만원을 투입해 연면적 1611.38㎡, 지하 1층·지상 3층 규모로 조성되며, 내년 10월 준공을 목표로 한다. 시설에는 다목적 강당과 강의실, 연습실 등이 들어서 지역 주민의 문화 활동 거점으로 활용될 예정이다.

이순걸 울주군수는 "문화원사 건립이 계획대로 차질 없이 추진될 수 있도록 공정과 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

울주군이 울주 문화원사 건립 기공식을 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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