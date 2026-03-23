

신동우 "비상식이 상식된 공직사회"…유승광 해법 강조

"회복과 성장으로 위기 돌파"…지방선거 승리 의지 표명



더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보 신동우 선거대책 위원장이 지난 22일 유 예비후보 선거사무소 개소식에서 "무너진 지역경제와 공직사회를 바로 세울 적임자는 유승광 예비후보"라며 지지를 호소하고있다. AD 원본보기 아이콘

"앞으로 4년은 도저히 못 버티겠다." 공직 내부의 절박한 목소리가 공개된 가운데, 신동우 선거대책위원장이 유승광 서천군수 예비후보를 '해법'으로 내세우며 본격적인 세 결집에 나섰다.

더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보는 지난 22일 선거사무소 개소식을 열고 6·3 지방선거 승리를 향한 본격 행보에 돌입했다.

이날 행사에서는 공직사회 정상화와 지역 재도약 필요성이 핵심 메시지로 부각됐다.

특히 신동우 선거대책위원장은 공직 내부의 위기 상황을 강도 높게 지적하며 유승광 후보 지지에 나선 배경을 밝혔다.

신 위원장은 "공직에서 퇴직하며 들은 말이 '지금까지는 견뎌왔지만 앞으로 4년은 못 버티겠다'는 것이었다"며 "이 절박한 현실을 외면할 수 없어 이 자리에 섰다"고 말했다.

이어 "최근 공직사회는 비상식이 상식이 되고 옳고 그름이 뒤바뀌어도 누구도 문제를 제기하지 못하는 구조로 변했다"며 "그동안 유지돼 온 인사 시스템과 조직 질서가 무너지고 있다"고 진단했다.

그는 이러한 상황을 바로잡을 대안으로 유승광 후보를 지목했다.

신 위원장은 "유 후보는 서천의 역사와 교육을 연구하며 현장을 발로 뛰어온 인물"이라며 "군민 삶 속에서 답을 찾는 정책 역량을 갖춘 준비된 리더"라고 평가했다.

또 "지금 서천은 지방소멸 위기와 정체의 갈림길에 서 있다"며 "유 후보가 제시한 '회복과 성장'은 무너진 지역경제를 되살리고 지속 가능한 발전을 이끌 해법"이라고 강조했다.

신 위원장은 "선거는 후보 혼자가 아니라 군민 모두가 함께 만드는 것"이라며 "이번 선거에서 반드시 승리해 공직사회를 바로 세우고 서천의 변화를 이끌겠다"고 밝혔다.

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그러면서 "유승광의 승리가 곧 서천 군민의 승리"라며 지지를 거듭 호소했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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