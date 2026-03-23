영양군선거관리위원회는 기부행위 및 허위사실 공표 혐의로 영양군의원 입후보예정자 A씨를 23일 오후 대구지방검찰청 영덕지청에 고발했다.

영양군 선거관리위원회

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영양군선거관리위원회 관계자는 "A씨는 작년 8월부터 올해 2월까지 선거구민(선거구민과 연고 있는 자 포함) 6명에게 입당원서 모집에 대한 대가 및 부의금 등으로 60만원의 현금을 제공한 혐의, 지역 단체 1곳에 10만원의 찬조금을 제공한 혐의, 선거구민 50여명과 지역 기관단체, 시설 10여곳에 170여만원 상당의 물품(엿, 주류 등)을 제공한 혐의 등 240여만원의 기부행위 혐의가 있다"고 밝혔다.

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영양군선관위는 또 "기부행위 외에도 허위사실 공표(허위의 학력, 경력을 게재한 명함 1700여매를 선거구민에게 배부) 혐의도 있다"고 밝혔다.


영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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