환경 정비·휠체어 지원 등 실질적 봉사

나눔 문화 확산

고려아연이 울산 지역 장애인복지시설을 찾아 민관 합동 봉사활동을 펼치며 지역사회 상생 행보를 이어갔다.

고려아연 온산제련소 임직원들이 지난 18일 울산시 공무원들과 울주군 소재 '수연재활원' 환경 정화 봉사활동을 펼쳤다. 고려아연 제공 AD 원본보기 아이콘

23일 고려아연에 따르면 회사는 지난 18일 온산제련소 임직원들이 울산시 공무원들과 함께 '1사 1시설 온기나눔' 봉사활동을 실시했다. 이번 활동은 울주군에 위치한 중증장애아동 보육·재활시설인 수연재활원에서 진행됐다.

이번 봉사는 고려아연과 울산시가 지난해 3월 체결한 '1사 1시설 온기나눔' 협약의 일환이다. 협약 이후 양측은 분기별로 정기 봉사활동을 이어오고 있다.

이날 현장에는 온산제련소 임직원과 울산시 관계자 등 약 30명이 참여했다. 참가자들은 시설 내·외부 환경 정화와 기초 정비 작업을 진행하며 시설 환경 개선을 지원했다. 또 아동들의 이동을 돕는 휠체어 보조 활동에도 나서며 실질적인 도움을 제공했다.

고려아연은 협약과 별도로도 해당 시설에 대한 지원을 이어오고 있다. 지난 1월에는 대졸 신입사원들이 수연재활원을 찾아 봉사활동에 참여했다. 이는 나눔의 가치를 조직문화로 정착시키기 위한 프로그램으로, 신입사원들이 입사 초기부터 사회공헌 활동을 직접 경험하도록 하기 위한 취지다.

고려아연 온산제련소 관계자는 "이번 봉사를 통해 지역사회에 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 울산시 및 관련 기관과 협력을 강화해 민관 합동 봉사활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

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고려아연 온산제련소는 장애인복지시설 지원 외에도 울주군 간절곶 반려해변 정화 활동, 울산 지역 미혼모 가정 후원, 헌혈 캠페인 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 이러한 활동을 바탕으로 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '지역사회공헌인정제'에서 3년 연속 최고 등급을 받았다. 또한 고려아연은 매년 영업이익의 약 1%를 사회공헌 예산으로 편성해 지역사회 지원을 이어가고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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