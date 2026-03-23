지방정부 AI 전환 속도전…한국지역정보개발원, AX 역량 특강

분기별 교육으로 공무원 데이터·AI 활용 역량 강화

김상윤 경희대 교수 첫 강연 진행

한국지역정보개발원이 인공지능(AI) 전환 시대에 대응해 지방정부 공무원의 역량 강화를 위한 교육에 나선다.

개발원은 지방정부 공무원을 대상으로 한 '지방정부 AX 역량강화 특강'을 운영하고 오는 25일 첫 강연을 시작한다고 23일 밝혔다. 디지털 전환이 가속화되는 가운데 공공부문에서도 요구되는 AI·데이터 활용 역량을 높이고, 지방정부 간 정책 활용 격차를 줄이기 위한 취지다.

이번 특강은 일회성에 그치지 않고 분기별 시리즈로 확대된다. 개발원은 AI 기반 행정 전환을 주제로 정기 특강을 이어가며, 지방정부의 디지털 대응 역량을 체계적으로 끌어올린다는 계획이다.

첫 강연은 오는 25일 오후 2시에 진행된다. 연사로는 AI 및 기술경영 분야 전문가로 산업정책과 국가 혁신 전략 수립에 참여해 온 김상윤 경희대 교수가 나선다. 김 교수는 'AI 특이점 시대, 공공의 필요 역량과 일하는 방식의 변화'를 주제로 강연을 펼칠 예정이다.

강연에서는 AI 확산에 따른 공공조직의 역할 변화와 데이터 기반 행정의 방향성이 제시된다. 특히 공무원이 갖춰야 할 핵심 역량과 의사결정 구조의 변화 등 실무 적용 가능성이 높은 내용이 중심이 될 것으로 기대된다.

특강은 유튜브를 통해 생중계되며 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참여를 원하는 경우 24일까지 개발원 아카데미 홈페이지에서 신청하면 된다.

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개발원은 향후 특강을 통해 AI 선도 지방정부의 추진 전략과 우수 사례, AI 에이전트 기반 행정 변화 등 보다 심화된 주제도 지속적으로 다룰 계획이다. 세부 일정과 프로그램은 홈페이지를 통해 공지된다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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