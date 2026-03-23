KAIST가 인공지능(AI)만으로 운영되는 무인공장을 공개했다. 이 공간은 사람의 개입 없이 순수 AI로만 운영 가능한 다크팩토리로 구축됐다. 다크팩토리(Dark Factory)는 AI와 휴머노이드, 사물인터넷(IoT) 기술로 100% 자동화된 공장을 의미한다.

KAIST는 피지컬 AI '카이로스(KAIST AI Robot Orchestration Systems·KAIROS)'를 23일 공개했다. 카이로스는 이기종 로봇과 센서, 설비, 디지털 트윈을 하나의 시스템으로 통합 제어할 수 있는 피지컬 AI 기반의 순수 무인공장 플랫폼으로 KAIST 산업 및 시스템공학과 장영재 교수팀이 과학기술정보통신부(과기정통부)의 지원을 받아 개발했다.

피지컬 AI '카이로스' 테스트베드 내부 전경. KAIST AD 원본보기 아이콘

카이로스의 가장 큰 특징은 공장 안에 다양한 장비를 AI 에이전트 기반의 단일 운영체계(OS)로 통합해 제어한다는 점이다. 예컨대 기존 공장 자동화는 개별 장비를 중심으로 운영됐다. 하지만 카이로스는 물류 로봇(AMR), 휴머노이드 로봇, 협동 로봇, 자동화 설비 등을 하나의 지능형 플랫폼으로 통합해 공장 전체를 하나의 AI 시스템으로 운영한다. 피지컬 AI 기반 공장 운영 개념이 현장에서 구현된 것이다.

특히 테스트베드는 '센서-제어-데이터 처리' 전체 구간을 100% 국산 기술로 통합 구축됐다. 다크팩토리를 구성하는 핵심 요소를 국산 기술로 통합해 해외 의존도가 높던 공장 자동화 장비와 소프트웨어를 대체하고 'K제조 공장 수출 모델'의 기반을 마련했다는 점에서 의미를 갖는다.

향후 테스트베드가 다크팩토리 수출을 목표로 하는 국산 통합 솔루션이 될 것이라고 KAIST는 강조했다.

배경훈 부총리(과기부 장관)가 23일 KAIST를 찾아 카이로스 운영 계획에 관한 설명을 듣고 있다. KAIST 원본보기 아이콘

앞서 과기정통부는 피지컬 AI 사전검증 사업의 일환으로 KAIST 산업경영학동에 실증랩 구축을 지원했다. 이날(23일) 배경훈 부총리(과기부 장관)는 KAIST를 방문해 국가 피지컬 AI 전략(안)을 발표하고 카이로스 기반의 다크팩토리 실증 현장 공개 일정을 참관했다.

이날 행사는 KAIST 실증랩의 공장 운영체계와 전북대 등과 진행한 피지컬 AI 공동 실증성과, 국내 기업 협력 구조인 '팀 코리아 피지컬 AI(Team Korea Physical AI·TK-PAI)' 얼라이언스 방향 등을 논의하는 자리로 마련됐다.

KAIST는 향후 카이로스를 통해 다크팩토리 설계·구축·운영을 아우르는 차세대 공장 운영체계(OS)를 고도화하고, 시뮬레이션 및 가상 검증 환경을 발전시킬 계획이다.

또 국내 로봇·자동화 기업이 신뢰성 높은 장비를 사전에 검증할 수 있는 시험·평가 플랫폼으로 활용해 산업 적용성을 높인다는 복안이다.

궁극적으로는 독일 지멘스(Siemens), 일본 파낙(FANUC)·야스카와(Yaskawa) 등과 경쟁 가능한 피지컬 AI 기반의 다크팩토리 솔루션을 개발해 글로벌 시장에 진출한다는 목표다.

이광형 KAIST 총장은 "카이로스는 AI가 공장을 직접 운영하는 새로운 산업 패러다임의 시작"이라며 "KAIST는 피지컬 AI를 기반으로 제조 혁신을 선도하고, 대한민국이 글로벌 산업 경쟁에서 주도권을 확보하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

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장영재 교수는 "카이로스는 개별 자동화 기술을 넘어 다양한 로봇과 설비를 하나의 시스템으로 통합하는 공장 운영체계(OS) 개념을 구현한다"며 "국내 기업이 실제 산업 현장에 적용 가능한 피지컬 AI 기술을 검증하고, 글로벌 시장으로 확장할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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