이영애·유지태, 25년 만에 연기 호흡…드라마 '재이의 영인' 주연

상처 입은 두 남녀 그리는 미스터리 멜로

오기환 감독 연출 "편성 협의 중"

배우 이영애와 유지태가 영화 '봄날은 간다' 이후 25년 만에 연기 호흡을 맞춘다.

제작사 아이윌미디어는 두 배우가 드라마 '재이의 영인'에서 주연한다고 23일 밝혔다. 비슷한 아픔을 가진 두 남녀가 숨겨진 진실 속에서 다시 살아가는 법을 배우는 내용의 미스터리 멜로물이다.

이영애는 아들을 잃은 슬픔을 매일 밤 벽화를 그리며 토해내는 미술 교사 주영인을 연기한다. 유지태는 해리성 기억상실을 앓는 건축사무소 대표 신재이를 그린다.

메가폰은 영화 '작업의 정석', '선물' 등을 연출한 오기환 감독이 잡는다. 극본은 '호텔킹' 등을 집필한 조은정 작가가 담당한다.

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아이윌미디어 관계자는 "현재 주요 방송사들과 편성을 협의 중"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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