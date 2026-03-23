신한은행, 상반기 신입행원 150여명 채용

지역 우수인재 발굴 확대

개인·기업금융부터 ICT·전역장교까지

다양한 전형 운영

신한은행이 2026년 상반기 신입행원 공개채용에 나선다. 개인·기업금융 일반직을 비롯해 디지털·ICT, 전역장교, 사무인력, 회계사 2차 합격자 등 다양한 전형을 통해 총 150여명 규모의 인재를 선발한다.

신한은행은 23일부터 금융의 미래를 함께 만들어 갈 우수 인재 확보를 위해 2026년 상반기 신입행원 채용을 실시한다고 밝혔다. 이번 채용은 ▲개인·기업금융 일반직 신입행원 공개채용 ▲나라사랑 전역장교 특별채용 ▲디지털·ICT 수시채용 ▲사무인력 특별채용 ▲회계사 2차 합격자 특별채용 등으로 진행된다.

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특히 개인·기업금융 일반직 신입행원 공개채용에서는 정원의 20% 이상을 지역인재로 선발할 계획이다. 지역 기반의 우수 인재를 적극 발굴해 고객과 지역에 대한 이해를 바탕으로 현장 경쟁력을 높이고, 지역 밀착형 금융서비스 역량도 강화하겠다는 취지다. 신한은행은 이번 채용을 통해 지역과 은행이 함께 성장하는 기반을 넓히는 한편, 균형발전에도 기여한다는 방침이다. 서류 접수는 이날부터 신한은행 채용 홈페이지를 통해 진행된다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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