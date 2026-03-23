자부담 10% 전면 군비 지원… 수검 장벽 해소·농촌 건강복지 강화

경남 함양군이 여성농업인의 농작업 질환 예방과 건강 복지 증진을 위해 '2026년 여성농업인 특수건강검진 사업'을 본인부담금 없이 전액 무료로 추진한다고 23일 밝혔다.

올해 사업 대상은 함양군에 거주하며 농업경영체에 등록된 51~80세(짝수년도 출생자) 여성농업인이며, 이중 사업 신청자 452명을 선착순 지원한다.

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특히 군은 올해부터 기존 10%였던 수검자 자부담금(약 2만 2000원)을 군비로 전액 지원하기로 했다. 그동안 소액의 자부담조차 수검률을 낮추는 장벽으로 작용했다는 현장의 목소리를 적극적으로 반영한 조치다. 이에 따라 1인당 22만 원 상당의 특수건강검진 비용 전액(보조 100%)이 지원돼 여성농업인의 경제적 부담이 줄어들 것으로 기대된다.

검진은 함양군 지정 검진 의료기관인 '한마음연합의원'에서 진행되며, 일반 국가건강검진과 달리 농작업으로 인해 발생하기 쉬운 ▲근골격계 질환 ▲농약 중독 ▲골절 위험(골밀도) ▲심혈관계 질환 ▲폐 질환 등 5개 영역 10개 항목에 대한 맞춤형 검사와 전문 예방 상담이 제공된다.

신청 기간은 오는 11월까지이나, 군은 본격적인 영농철이 시작되기 전인 3~4월을 '집중 검진 기간'으로 운영하여 조기 수검을 독려하고 있다. 검진을 희망하는 여성농업인은 주소지 읍면 사무소 산업경제 담당을 방문하거나, 온라인 앱 '농업 e지'를 통해 신청하면 된다.

함양군 농업기술센터 관계자는 "이번 자부담 전액 군비 지원을 통해 더 많은 여성농업인이 비용 부담 없이 특수건강검진 혜택을 누릴 수 있게 되었다"라며 "바쁜 농번기가 오기 전에 서둘러 검진받으시고 건강하게 영농 활동을 이어가시길 바란다"라고 당부했다.

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군은 앞으로도 군 누리집, 보도자료, 이장 회의 등 다양한 채널을 통해 밀착 홍보를 이어가며 수혜 사각지대 없는 농촌 건강 복지 실현에 앞장설 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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